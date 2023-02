Il tè verde matcha – Storia e workshop sulla sua preparazione

Costo: 25,00€ a persona / max 12 partecipanti

Sabato 18 febbraio alle ore 11.00, presso la nostra tea room a Treviso

Avete spesso sentito parlare del famosissimo tè verde matcha e vi piacerebbe conoscere di più sulla sua storia antica e quasi mitica attraverso un viaggio nel Giappone tradizionale? Siete amanti del tè giapponese ma faticate ad aggiustare dosi e quantità per un matcha dalla schiuma perfetta e setosa? Siete affascinati dalle sue numerose proprietà, ma non sapete orientarvi nella scelta di quello giusto per voi?

Che siate ferrati tea lover oppure semplicemente curiosi di scoprire la storia e i segreti di uno dei tè più famosi al mondo, questo è l’incontro adatto a voi!

Assieme scopriremo le origini leggendarie, risalenti a più di 500 anni fa, del pregiato tè in polvere utilizzato durante la Cerimonia del Tè dai grandi maestri del passato e tramandato poi fino a noi, grazie all’arte, alla letteratura e alla Via del Tè. Parleremo anche delle sue caratteristiche aromatiche e delle sue incredibili proprietà naturali. Un sorso di tè porta benefici non solo al corpo ma anche all’anima, regala un senso di pace e relax ma allo stesso tempo dona energia e vitalità.

In seguito impareremo in prima persona a preparare una tazza di matcha perfetta e a berla secondo il galateo giapponese. Dalla temperatura dell’acqua alla quantità di tè, dalla frullatura alla degustazione della schiuma, scopriremo uno a uno tutti i passi fondamentali per poter gustare un matcha cremoso e impeccabile anche a casa propria!

Il matcha che vi verrà servito sarà un matcha cerimoniale (matcha di qualità superiore usato per la Cerimonia del Tè) proveniente da un’antica e rinomata casa da tè di Uji, pref. Kyoto.

Quanto costa la degustazione e come funziona?

Durata: circa 2 ore

Numero massimo di partecipanti: 12 persone

Costo: 25,00€ a persona da pagare anticipatamente entro 24 ore dalla prenotazione, comprendenti la dispensa della lezione, la degustazione di matcha e un dolcetto di accompagnamento. I soci Nipponbashi 2023 riceveranno un piccolo omaggio a sorpresa.

Penali di cancellazione:

– dal pagamento e fino a una settimana prima dell’evento: 0%

– da una settimana a 48 ore prima della degustazione: 50%

– dalle 48 ore della degustazione: 100%