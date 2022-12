Rassegna Tea-Trame: ecco lo spettacolo "Deme una man - Le sventure di Ruzante sul Grappa"

La Tarvisium Teatro aps torna a collaborare con Aldo Durante commediografo e storico di Montebelluna. Chi conosce da anni la Tarvisium non può aver dimentica il loro spettacolo "Un premio aea fameja" e ora sempre di Aldo Durante e con le sue corde ironiche e storiche presenta "DEME NA MAN Le sventure di Ruzante sul Grappa" con l'accurata regia di Valerio Milan. Nuova commedia intrisa di storia della nostra gente dove lìronia della vita e il dramma dei fatti fanno divertire e riflettere. Adatta ad un pubblico che vuole rivivere storie avvenute in luoghi molto vicini e vedere rappresentata la verità in modo originale ma realistico; un pubblico che detesta l’ipocrisia e l’assurdità di ogni guerra.