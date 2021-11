"Il teatro a casa vostra": spettacoli online per famiglie e bambini

La prima rassegna in streaming del teatro de Gli Alcuni ha raggiunto bambini di tutta Italia, ottenendo un grandissimo successo di pubblico. Tanti genitori ci hanno chiesto quando saremmo tornati, ringraziandoci della bella compagnia che gli abbiamo fatto l'inverno scorso. Eccoci qui, nuovamente online, per regalare a tutti, ancora una volta, un momento di intrattenimento del tutto speciale e, soprattutto, interattivo.

Partecipare sarà, come sempre, gratuito: basterà cliccare sul video che si troverà sulla pagina il giorno e l'orario previsti.

Non mancheranno le divertenti domande dei pupazzi Lello e Lella ai curiosi piccoli spettatori: cliccando sul link in descrizione al video si potranno inserire le risposte e vincere fantastiche sorprese!



Vi aspettiamo online dal 4 dicembre!