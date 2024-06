Al Teatro Accademico lo spettacolo "Betoneghe DOC"

Dopo il grandissimo successo di Betoneghe se nasse, no se deventa (lo spettacolo più rappresentato in Veneto degli ultimi anni con quasi 150 repliche, e una lunga striscia di sold-out a teatro, ed oltre 1 milione di visualizzazioni sul loro canale Youtube), le tre betoneghe, Silvana, Renata e Franca, tornano a farsi gli affari degli altri con le loro “ciacole” e storie strappa-risate, accompagnate dalle musiche dell’orchestrina del Teatro delle Arance. Con il nuovo spettacolo "Betoneghe d.o.c."(De Origine Casaina)” la comicità veneta giunge al suo massimo con nuovi sketch, episodi e ambientazioni.



Le "betoneghe" sono tre donne riservate che “per puro caso” vengono sempre a conoscenza dei fatti degli altri; vorrebbero tanto non spettegolare, ma la loro natura le rende particolarmente colloquiali. "Essere betoneghe" infatti è un modo ben preciso di essere, di dire e di porsi con gli altri, e Silvana, Renata e Franca lo sono. Spesso anche fuori dalle scene!



Raccontando fatti di vita quotidiana, le protagoniste catturano il pubblico al punto che si arriva a scordarsi di essere su di un palco, ci si sente proiettati in un ambiente familiare, in luoghi e situazioni di ogni giorno, che tutti, chi più o chi meno, frequentiamo. Si passa dalle liti con i mariti, al mangiare e ingrassare, al servizio di volontariato in parrocchia, al sistemarsi dalla parrucchiera; insomma, tutto è solo un pretesto per poter sempre e solo “spettegolare".



