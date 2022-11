Al Teatro Accademico in scena “Il canto di Giorgione”

“Il canto di Giorgione”: Sabato 5 novembre in programma alle ore 18.30 nel Teatro Accademico di Castelfranco un concerto corale unico nel suo genere, omaggio al genio di Giorgione nella sua città d’origine. Tornano a collaborare con l’Associazione 6 Insuperabile, dopo il concerto nel Tempio di Possagno, in occasione della manifestazione che si è svolta a settembre, le voci veneziane dei Vocal Skyline dirette dal maestro Marco Toso Borella, artista del vetro di Murano noto anche come il “Leonardo di Venezia” per la molteplicità delle arti nelle quali eccelle.

I Vocal Skyline, una formazione di una trentina di giovani voci di talento che usano la voce ma anche le mani e il gesto scenico per generare un concerto-spettacolo del tutto fuori dal comune, offriranno questa volta uno spettacolo incentrato sulle opere del pittore castellano Giorgione, che saranno vestite con le note di un repertorio del tutto variegato che attraverserà molteplici stili musicali, dal pop, al musical, al gospel, alla polifonia classica, per un'esperienza artistica multidisciplinare e multisensoriale indimenticabile, di vera inclusività tra le arti.

“Siamo onorati -spiega il direttore Marco Toso Borella - dopo l’evento dedicato a Antonio Canova, di poter sposare le nostre voci all'arte di un altro grande artista del territorio trevigiano. Con l’obiettivo di mescolare diverse forme espressive e rendere davvero accessibile la grande arte a un pubblico trasversale. Da artista del vetro di Murano, oltre che direttore del coro più numeroso d'Italia, ho sempre pensato che l'arte sia come un loft, senza confini tra forme espressive. Solo quando l'arte è trasversale è davvero inclusiva per tutti”.

E inclusività è una parola chiave di tutte le iniziative dell’Associazione 6 INSUPERABILE che sarà la destinataria del ricavato ottenuto dalle offerte raccolte al concerto le quali contribuiranno alla realizzazione del primo centro paraolimpico d’Italia a Possagno.

Il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, ha dichiarato: “Con grande piacere abbiamo aderito alla proposta di supporto e patrocinio di concerto inserito in un progetto d’inclusione importante per l’intero nostro Territorio, non solo perché valorizzare con musica e danza il nostro celebre concittadino, Giorgione. Come nello sport è doveroso fare squadra per raggiungere traguardi ambiziosi come quello che si sono posti questi ex studenti dell’Istituto Cavanis che vogliono far divenire il complesso di Possagno un’eccellenza per l‘intero nord Italia. Musica, cultura ma anche sport e solidarietà un mix vincente che invito i castellani a conoscere e supportare.”

Il concerto è realizzato con il patrocinio del Comune di Castelfranco, Museo di Casa Giorgione e Teatro Accademico. L’evento gode della sponsorship dell'azienda padovana HOTFORM. La direzione artistica e musicale, i testi e le coreografie, sono tutti opera del Maestro Marco Toso Borella.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e offerta responsabile.

Info e prenotazioni: https://form.jotform.com/associazionepenelopevenezia/Giorgione

www.vocalskyline.it