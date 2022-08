Al Teatro Accademico il concerto "Dalla Moldova all'Italia - Un ponte verso la pace"

Giovedi 4 agosto, alle ore 21.00, nel giardino estivo del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto avrà luogo un concerto realizzato dall’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, che sarà diretta per l’occasione dal maestro Cristian Florea, direttore principale dell’Orchestra da Camera Nazionale della Repubblica di Moldova.

L’esecuzione sarà impreziosita dalla partecipazione di tre straordinari solisti moldavi:

Diana Lupascu, violino

Andrei Harabagiu, viola

Constantin Beschieru, Violino

In programma musiche di George Enescu, W.A. Mozart e Antonio Vivaldi.

L’evento è stato pensato ed organizzata dalla East & West Association, con sede a Galliera Veneta, e gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Castelfranco Veneto-Assessorato alla Cultura. L’associazione East & West Association è stata fondata diversi anni fa con lo scopo di avvicinare e migliorare i rapporti reciproci fra gli Italiani e la fiorente comunità Moldava in Italia, in particolare nel Veneto, in cui l’associazione opera. In questi anni di attività sono già numerose le iniziative messe in essere, sia musicali che pittoriche in entrambi in entrambe le nazioni.

I protagonisti, destinatari di queste manifestazioni sono i giovani artisti, musicisti e pittori, di entrambi i paesi per portare il loro talento all’attenzione del pubblico sia Italiano che Moldavo. Esiste infatti una corrispondenza fra le iniziative promosse in Italia con altre equivalenti organizzate in Moldova. Le Ambasciate di entrambi i Paesi hanno sempre dato il loro patrocinio, assieme agli enti locali costituiti da musei, conservatori ed autorità politiche locali. Anche in questa occasione, l’ambasciata della Moldova, patrocina la manifestazione e il Comune di Castelfranco coopera fattivamente con le sue risorse umane e organizzative I protagonisti odierni sono giovani musicisti di origine Moldava attualmente residenti in Svizzera e Italia, guidati dal direttore principale dell’orchestra da camera della Moldova, che dirigerà l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

I biglietti dell’evento sono disponili il giorno 3 e 4 Agosto alla Biglietteria del teatro Accademico di Castelfranco, dopo le ore 16. Prezzo intero del biglietto d’ingresso 10 € e ridotto 5 €. Da 0 a 6 anni ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0423-735600 Info biglietteria (chiamare in orario di biglietteria).

L’incasso netto dell’evento sarà devoluto in beneficenza.