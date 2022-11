Al Teatro Accademico lo spettacolo "Graces"

Silvia Gribaudi, coreografa e performer di origine torinese, torna in scena con un nuovo spettacolo, Graces, vincitore dell’azione CollaborAction#4 2018/2019, promossa dal Network Anticorpi XL. Dopo i successi di A Corpo Libero (2009) e R.OSA_10 esercizi per nuovi virtuosismi (2017), Silvia Gribaudi prosegue la propria ricerca sull’umorismo irriverente, sull’esposizione del corpo, sulla vitalità e il piacere che nasce dal movimento. Graces prende spunto dalla scultura neoclassica Le tre grazie, che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817 come ideale universale di bellezza. Un nuovo concetto di Grazia viene svelato: svelare inteso come “rendere manifesto”, cioè scavare in ciò che sembra superfluo, cercare la radice. Un’opera scultorea e pop che indaga le diverse sfumature di una bellezza concreta e sfacciata. Una bellezza che ribalta ogni canone.

Vincitore dell'azione CollaborAction#4 2018/2019

Spettacolo selezionato a NID Platform 2019

coreografia Silvia Gribaudi

drammaturgia Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti

danzatori Silvia Gribaudi, Andrea Rampazzo, Matteo Marchesi e Giacomo Citton / Siro Guglielmi

disegno luci Antonio Rinaldi

assistente tecnico luci Theo Longuemare

direzione tecnica Leonardo Benetollo

costumi Elena Rossi

produzione Zebra

coproduzione Santarcangelo Festival

Con il sostegno di MIBACT

