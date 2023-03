Al Teatro Accademico l'incontro "Come migliorare il percorso di cura del paziente oncologico"

Si terrà lunedì 27 marzo presso il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto dalle ore 19 alle ore 21 l'incontro “Come migliorare il percorso di cura del paziente oncologico” organizzato da Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto. Un momento di confronto tra la comunità medico-scientifica e gli operatori artigiani che svolgono servizi dedicati alla persona e al benessere. Il focus sarà sui trattamenti estetici che permettono di alleviare nel paziente oncologico gli effetti invalidanti e gli inestetismi che incidono sulla sua sfera sociale e psicologica.

Interverranno sul tema specialisti dell’Istituto Oncologico Veneto, docenti dell’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO), medici esponenti di Farmacia Oncologica e Cosmesi in Oncologia. I relatori che si confronteranno saranno il Dott. Gianfranco Mora, Direttore dell'unità operativa chirurgia senologica 2 e Dirigente Medico IOV Ospedale San Giacomo; Dott.ssa Simona Frezzini, Unità operativa oncologia 3 e Dirigente Medico IOV Ospedale San Giacomo; Dott.ssa Sivia Stragliotto, Unità operativa oncologia 3 Dirigente Medico IOV Ospedale San Giacomo; Dott.ssa Marina Coppola Direttore dell'unità operativa e Dirigente Farmacista Istituto Oncologico Veneto; Prof.ssa Rita Molinaro, Pigmentista e docente Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Dott.ssa Ambra Carolina Redaelli, Medico e Presidente Associazione Professionale estetica oncologica – APEO.

“Abbiamo deciso di realizzare questa iniziativa confrontandoci con la categoria Estetisti con cui abbiamo condiviso l'importanza di parlare e di informare sul percorso che si ritrova ad affrontare un paziente oncologico. Sarà un'opportunità per approfondire, grazie agli interlocutori presenti, medici autorevoli, sia gli aspetti sanitari, di prevenzione e di cura, ma anche l'importanza dell'aspetto estetico rivolto all'oncologia – ha concluso Maurizio Cattapan Presidente di Confartigianato Castelfranco Veneto – Intendiamo fornire anche altri punti di vista, aprendo un nuovo scorcio su un tema che oggi non è così conosciuto. Desideriamo condividere un momento di riflessione a 360 gradi su ciò che le persone soggette a patologie stanno affrontando e, in qualche misura, dimostrare loro la nostra vicinanza.”

L'evento è patrocinato dalla Conferenza dei Sindaci ULSS 2, Comune di Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Unione Marca occidentale, Comune di Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago, IOV, LILT e in collaborazione con APEO. L'incontro è moderato da Daniela Boresi, Giornalista, direttore Websalute e Timer Magazine, AD dBfMedia, docente Master Comunicazione delle Scienze.