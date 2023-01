Al Teatro Accademico Marco Goldin presenta "Gli ultimi giorni di Van Gogh"

Lunedì 16 gennaio, alle ore 11.30, al Teatro Accademico di Castelfranco ci sarà a conferenza stampa di presentazione delle tre repliche castellane dello spettacolo, attualmente in tour in Italia con grande successo, GLI ULTIMI GIORNI DI VAN GOGH di e con Marco Goldin e musiche di Franco Battiato. Si tratta delle uniche date trevigiane in calendario, che si svolgeranno nel Teatro Accademico di Castelfranco Veneto dal 17 al 19 marzo prossimi. La conferenza sarà anche l’occasione per annunciare la seconda parte della tournée nazionale, che partirà proprio da Castelfranco e che arriverà intanto fino al principio di maggio.

Parteciperanno:

Stefano Marcon, Sindaco di Castelfranco Veneto

Roberta Garbuio, Assessore alla cultura, Biblioteca, Teatro e Museo

Fratelli Lucchetta, Gruppo Euromobil, sponsor dello spettacolo

Marco Goldin

Introduce, Carlo Simioni, direttore del Teatro Accademico

In precedenza, dalle 10 alle 11, Marco Goldin terrà una lezione in esclusiva per le scuole superiori di Castelfranco Veneto, dal titolo VAN GOGH. STORIA DI UNA VITA A COLORI