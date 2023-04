Al Teatro Accademico la mostra "La vita di Tina"

Verrà inaugurata lunedì 24 aprile alle ore 17.30 nel foyer del Teatro Accademico la mostra "La vita di Tina", rassegna voluta dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto “Tina Anselmi, una vita per la Repubblica". Un giorno scelto non a caso non solo per essere la vigilia del 25 aprile, Festa della Liberazione ma anche perché la sera, con inizio alle ore 20.45 nel nobile Teatro verrà proiettata l’anteprima del film per la tv “Tina Anselmi, una vita per la Repubblica” co-prodotto da Rai Fiction e BIBI Film che sarà poi in onda martedì 25 aprile in prima serata su Rai1.

«Tina Anselmi, la nostra illustre concittadina – commenta il sindaco, Stefano Marcon – è al centro della nostra attenzione e siamo impegnati con una lunga serie di iniziative per rendere omaggio e valorizzare la sua figura ed il ruolo che ha ricoperto. Lunedì sarà un'altra tappa importante di questo percorso con l’apertura della mostra che trasforma in arte la persona che ricordiamo e per l’anteprima del film molto atteso in Città e che permetterà di far conoscere maggiormente, con un richiamo di grande portata, la nostra Tina e la nostra bella Castelfranco Veneto».

La mostra, realizzata in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Venezia, propone al visitatore una serie di bozzetti realizzati da giovani artisti dell'Accademia raffiguranti Tina Anselmi, lavori propedeutici alla realizzazione di una futuribile statua che potrebbe far bella mostra in Città. L’esposizione inedita che verrà allestita lunedì con materiali di studio, schizzi, disegni e notazioni porterà il visitatore a compiere un viaggio il quello che è il lavoro preparatorio di una scultura.

“La distanza temporale fra le rilevanti attività svolte dall’onorevole Anselmi, – scrive il prof. Riccardo Caldura, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia - comprese le sue attività di giovane donna profondamente coinvolta nella tutela del lavoro femminile, e una generazione di giovani artisti che si vengono formando negli spazi dell’istituzione veneziana, ha avuto come materiali a disposizione per avviare i loro progetti quanto si può ritrovare sul web, qualche pubblicazione e soprattutto una serie di importanti fotografie, messe gentilmente a disposizione dalla famiglia Anselmi. Si è potuto così lavorare su modalità del ritratto onde restituire non solo gli elementi di riconoscibilità, ma anche quel particolare equilibrio fra impegno, serietà e una certa serenità che esprimeva Tina Anselmi”.

A coordinare il lavoro i docenti prof. Gianpaolo Mazzoni (titolare cattedra di scultura), prof. Mario Airò (titolare cattedra di scultura), prof. Giuseppe D'Angelo (titolare cattedra di tecniche), prof. Alberto Fiorin (Titolare cattedra di tecniche del marmo) e prof. Maurizo Tonini (titolare della cattedra di modellistica). Le opere proposte sono realizzate dagli allievi: Antonio Avi, Aysegul Aydin, Sara Casal, Nicola Cecco, Benedetta Cocco, Teodoro De Dominicis, Lisa De Marchi, Giulia Facchin, Davide Gemin, Tiziano Favaretto, José Ignazio Nahuelpan, Celeste Magnolini e Beatrice Testa.

La mostra, con ingresso gratuito, sarà aperta dal 28 aprile al 21 maggio 2023 dal mercoledì al venerdì (orario 16-19), il sabato, domenica e festivi (orario 10-12 e 16-19) ed in occasione degli eventi ospitati in Teatro Accademico.