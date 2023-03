Al Teatro Accademico la presentazione del libro "Và sentiero - In cammino per le terre alte d'Italia"

Nell’ambito del ciclo di appuntamenti “NOI, DONNE, L’Essere speciale” promosso dall’Assessorato alla Cultura, Biblioteca, Teatro e Museo, martedì prossimo 21 marzo alle 20.45 in Teatro Accademico con ingresso gratuito ed assegnazione dei posti a partire dalle ore 16 verrà presentato il libro VA’ SENTIERO – IN CAMMINO PER LE TERRE ALTE D’ITALIA.

Sul palco salirà la giovane autrice, Sara Furlanetto presentata per l’occasione da Alessia Andreola.

Sara 29 anni, originaria di Castelfranco Veneto, fotografa professionista e grande appassionata di montagna tra il 2019 e il 2021 assieme ad altri di giovani volontari dell’Associazione Va’ Sentiero ha compiuto una spedizione unica nel suo genere: ha camminato lungo 8.000 km (7.887 km. per la precisione con 350.000 metri di dislivello) del Sentiero Italia, il trekking che attraversa tutta la dorsale montuosa del nostro paese. L’ha fatto per documentare il percorso, al tempo pressoché sconosciuto, e le Terre Alte che esso attraversa. “Come stanno le montagne oggi?” Questa è stata la domanda che li ha accompagnati fin dalla partenza; a conclusione di questo lungo cammino, lungi dal trovare una risposta appagante e definitiva, il team è tornato con ancora più domande e riflessioni, data la vastità e la complessità dei temi che compongono la dimensione montana, tanto bella quanto delicata e cruciale.

Nel 2023 Va’ Sentiero diventa una mostra itinerante, che apre in Triennale Milano il 15 marzo, e un libro, edito da Rizzoli, che verrà presentato martedì.