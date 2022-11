Al Teatro Accademico lo spettacolo "Raperonzolo"

"Questa storia parla di amore e di crescita, ma anche di separazione. La Raperonzolo di Stivalaccio Teatro è frutto dell’amore di due genitori qualunque, non di un re e di una regina, ma proprio come una principessa verrà cresciuta, ricoperta d’affetto e regali, di attenzioni pian piano sempre più soffocanti. Colpa di una mamma iperprotettiva, gelosa della propria bambina e proprio per questo disposta a tutto pur di proteggerla. Ma non si può tener legato l’amore e un giorno Raperonzolo sentirà la voglia di scoprire il mondo e di seguire le proprie passioni. Ecco quindi i primi scontri tra madre e figlia, tra Raperonzolo e quella che ai suoi occhi diverrà una strega cattiva. Ritroviamo nella storia di Raperonzolo, comportamenti, frasi e personaggi che ci ricordano il nostro quotidiano, il tutto affrontato con semplicità e divertimento".

con Eleonora Marchiori e Giulio Canestrelli

coreografie di Valentina Dal Mas

pupazzi di Roberta Bianchini

musiche originali di Veronica Canale e Emma Grace Arkin

regia di Michele Mori