Al Teatro Accademico lo spettacolo "Favole al telefono"

Una coppia di genitori in viaggio dialoga via smartphone con i figli a casa, in una divertente gara sul confine tra reale e virtuale, mettendo in scena il paradosso dell’essere presenti a distanza. Una sfida che sfrutta un ricco repertorio di immagini debitrici alla lezione estetica di Bruno Munari, illustratore della prima edizione del libro. E così alla voce del ragionier Bianchi di Varese si aggiungono le immagini videoproiettate di oggetti quotidiani che accompagnano la narrazione: bicchierini di gelato, le tessere del tangram, conchiglie, un orologio, automobiline ed altri piccoli oggetti vengono ingigantiti dal vivo grazie all’occhio della telecamera. Con la tecnica del teleracconto La Piccionaia crea personaggi ed ambienti di alcune tra le più famose e divertenti favole di Gianni Rodari.

Consigliato dai 5 anni.

di Titino Carrara, Carlo Presotto, Gianni Rodari

con Aurora Candelli e Julio Escamilla

scenografia di Mauro Zocchetta

consulenza video di Giacomo Verde

regia di Carlo Presotto

BIGLIETTI

Intero adulti €5

Ridotto bambini €4

PROMO FAMIGLIA 3 biglietti €12

VENDITA BIGLIETTI

Presso la biglietteria del Teatro:

• il giorno prima dello spettacolo dalle ore 16.00 alle ore 19.00

• il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 a inizio spettacolo

Vendita online su www.vivaticket.com e presso i punti vendita abilitati dal circuito Vivaticket

I biglietti si potranno acquistare anche con 18app, carta docente e voucher vivaticket di Arteven.

INFORMAZIONI

Teatro Accademico di Castelfranco Veneto

Segreteria 0423 735661 – Biglietteria 042 735600

teatro@comune.castelfrancoveneto.tv.it