Al Teatro Busan arriva lo spettacolo "L'attesa è il dono"

Il tempo sospeso dell'Avvento, la capacità di immaginare con trepidazione e la malìa stessa del desiderare. Seguendo queste suggestioni, martedì 21 dicembre al Teatro Busan di Mogliano Veneto (ore 20) e mercoledì 22 dicembre al Teatro "La Stanza" di Treviso (ore 20.30), va in scena "L'attesa è il dono", parole e musica a proposito del Natale con i giovani talenti della compagnia "Fumo Bianco".

Lo spettacolo è una nuova produzione firmata da Giovanna Cordova, regista e autrice di testi teatrali, fondatrice e "anima" dell'associazione "Tema Cultura", che a Treviso, Mogliano Veneto e Venezia propone laboratori di formazione teatrale rivolti a bambini, ragazzi e adulti. In questo progetto natalizio "Tema Cultura" rinnova la collaborazione con l'Associazione musicale "Francesco Manzato" di Treviso, già coinvolta nell'allestimento della "Antigone" di Sofocle, presentata nel mese di ottobre al Teatro Olimpico di Vicenza dai giovani attori di Tema Cultura Academy, per il 74° ciclo di spettacoli classici.

"Il testo proposto vede un’inedita contaminazione tra musica e parola, frutto del lavoro di ricerca fatto, nel corso della preparazione dello spettacolo, da attori e musicisti", spiega Giovanna Cordova, "Sperimentazione dove, ad esempio, brani del Vecchio Testamento saranno accompagnati da note jazz. È questa una collaborazione che dà il senso concreto della creazione artistica, sempre alla ricerca di nuove vie. Un messaggio che le nuove generazioni di artisti propongono, che va sostenuto ed alimentato con forza e determinazione, perché il futuro del fare cultura è nelle loro mani. In questo modo si parlerà di Natale, ma soprattutto d’Avvento inteso come attesa. Un momento diverso per ognuno di noi, proprio perché in quel aspettare ognuno di noi impegna tutto il suo bagaglio di esperienze passate. Questo spettacolo mostrerà i diversi modi d’aspettare, alla riscoperta del vero senso del Natale" .

A raccontarlo ci sarà la giovane compagnia di attori professionisti trevigiani "Fumo Bianco", che ha debuttato nel 2019 al Teatro Comunale di Vicenza. Si è fatta molto apprezzare dal pubblico durante la rassegna "Giallo al Museo" nell'estate 2021 a Treviso, mentre a Mogliano Veneto ha fatto parte del festival estivo alla Filanda Motta, collezionando in una sola stagione estiva più di venti repliche. A sottolineare i vari momenti dello spettacolo del 21 e 22 dicembre ci saranno gli interventi di musica jazz proposti dal chitarrista Attilio Pisarri e da Eleonora Biasin, cantante jazz e vocal coach, entrambi docenti del "Manzato".

Ingresso libero sino ad esaurimento posti al Cinema Teatro Busan di Mogliano Veneto (via Don Giovanni Bosco 41) e al Teatro "La Stanza" di Treviso (via Pescatori 23). Necessario green pass rinforzato. Informazioni: info@temacultura.it, telefono 3462201356.