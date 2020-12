"Capodanno a Distanza", Lo show di Carlo&Giorgio per salutare il 2020

Carlo & Giorgio salutano il 2020 a modo loro, sul palcoscenico virtuale del Teatro Stabile del Veneto, e lo faranno con uno short show pensato per l'occasione. Il titolo è infatti “CAD, ovvero Capodanno a Distanza: cronaca di un fine anno particolare dal palco del Teatro Goldoni senza pubblico in presenza”. È la formula pensata dai due comici insieme al Teatro Stabile del Veneto per lasciarsi alle spalle un anno difficile e augurare a tutti un buon 2021.

La coppia più longeva della comicità made in Veneto sarà in scena da sola, in ottemperanza alle regole anti Covid, con un pandoro e una bottiglia di prosecco davanti ad una telecamera, ma il loro pubblico potrà seguirli via web. Lo show sarà visibile infatti a partire dalle ore 19.00 del 31 dicembre e fino al 6 gennaio su Backstage, la piattaforma digitale del Teatro Stabile del Veneto e sul canale YouTube di Carlo & Giorgio.

Lo show

Prima degli auguri i due comici rievocheranno naturalmente i mesi trascorsi, tra mascherine, virologi, lockdown, guanti, amuchina, autocertificazioni, coprifuoco, zone rosse, gialle e DPCM. Ma a un certo punto sul palco non saranno proprio soli, perché li raggiungeranno i loro personaggi tanto amati dal pubblico, dando vita a un dialogo tra le due anime della coppia: l'umorismo più sottile e riflessivo di Carlo & Giorgio quando sul palco si presentano nei loro abiti e la comicità più dirompente delle loro “macchiette”.

Oltre che sulla piattaforma Backstage e sul canale YouTube di Carlo&Giorgio lo spettacolo verrà trasmesso anche sulle pagine Facebook dei quotidiani Il Mattino di Padova, La Nuova di Venezia, La Tribuna di Treviso e il Corriere delle Alpi, grazie alla media partnership stretta tra lo Stabile del Veneto e il Gruppo Editoriale GEDI.

Carlo & Giorgio

Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto cugini, nati a Murano (Venezia), sono autori e interpreti dei loro spettacoli da 25 anni. L’esordio nel 1995 è da subito fortunato e li vede emergere con enorme popolarità da Venezia al territorio regionale. Negli anni sono passati dal cabaret degli inizi a uno stile sempre più teatrale, che li ha portati ad esibirsi non solo nei principiali palcoscenici veneti, ma anche extra regione: il loro Temporary Show è andato in scena anche a Milano, Bologna, Ferrara e in Friuli Venezia Giulia. Ogni loro stagione conta in media 65 repliche per un totale di circa cinquantamila spettatori.