Teatro in Castello per ragazzi e famiglie: "Un'Odissea da ragazzi"

Castello Giol ritorna nell'antica Grecia!

Sabato 22 luglio, all'interno del Castello Papadopoli Giol di San Polo di Piave, ci sarà una speciale visita guidata per bambini e ragazzi con successivo spettacolo teatrale nel salone centrale.

"Un' Odissea da ragazzi" è una lettura animata con musica che ripercorrerà le tappe salienti del viaggio di Ulisse. Grazie alla magia del teatro, i giovani spettatori verranno accolti a bordo di un veliero magico con il quale potranno esplorare un mondo fantastico fatto di personaggi buffi e a volte anche spaventosi. Grasse risate ed un pizzico di mistero saranno gli ingredienti fondamentali di questa straordinaria avventura. Con questo speciale spettacolo teatrale i bambini ed i ragazzi potranno così avvicinarsi al mondo della letteratura e dell'epica in maniera divertente e coinvolgente.



ORARI E PROGRAMMA:

- 16:15 arrivo ed accoglienza

- 16:30 inizio visita guidata in Castello

- 17:15 spettacolo "Un'Odissea da ragazzi"

A termine dello spettacolo ci sarà un brindisi di vino Giol per gli adulti e una golosa merenda per i piccoli!



PREZZI:

- 10€ minorenni

- 20€ adulti

- GRATIS under 5

- 50€ famiglie (2 adulti+2 minori)



Per info e prenotazioni:



0422 855033