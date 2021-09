Al Teatro Comisso la commedia di Carlo Goldoni "I due gemelli veneziani"

Zero Branco

Vi aspettiamo sabato 18 settembre al Teatro Comisso di Zero Branco (TV) per la seconda serata della rassegna teatrale "OLTRE LA MASCHERA"



Con noi ci sarà la Compagnia Stabile del Leonardo con la commedia di Carlo Goldoni "I DUE GEMELLI VENEZIANI"





BIGLIETTI:

intero: 10€

ridotto: 5€ (bambini fino ai 12 anni e senior +65)





PER INFO E PRENOTAZIONI:



Tel.: 392 1953869

