Al Teatro Comisso arriva lo spettacolo "Paccottiglia Deluxe"

Dicono sia un Pacco! Ma non sarà una semplice Paccottiglia. Uno spettacolo privo di serietà in cui il mondo del Circo rivive in chiave parodistica grazie a Frank Duro & Gustavo Leumann, due autentici cialtroni che ad ogni giro di pista, nel tentativo di allestire il loro spettacolo, cercano con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e il plauso del pubblico. Nelle loro mani e sulle loro spalle tutto un circo privo di tendone, dove si sfidano a colpi di numeri al limite del ridicolo a costo di prevaricarsi l’uno con l’altro, tra piogge di pop-corn, eccentriche acrobazie, improbabili animali, sacchetti e parrucche indomabili. Teatro fisico e comicità non verbale allo stato puro in uno spettacolo muto che farà parlare di sé!

15% Giocoleria Eccentrica, parrucche, pupazzi e sacchetti: attrezzi non convenzionali per routine tradizionali

9% Peluche

12% Pop Corn, spettacolo scoppiettante

di e con Alessandro Galletti e Francesco Garuti

consulenza registica Daniele Lele Villari

disegno luci Luca Carbone

produzione Circo Pacco

in collaborazione con Atelier Teatro Fisico, Spa zio Non C’è, Officine Creative Torino