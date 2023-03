Al Teatro Comisso lo spettacolo "La principessa sul pisello"

Domenica 5 marzo alle 16.30 appuntamento per i più piccoli e per le famiglie con StivalaccioTeatro che presenta LA PRINCIPESSA SUL PISELLO, spettacolo tratto dalla fiaba danese scritta da Hans Christian Andersen nel 1835.



Essere o non essere, questo è il problema! Lo sa bene il povero Principe, costretto a stare al passo con la moda pur di piacere ai suoi sudditi. E non vi azzardate a dire che sembra ridicolo, sua madre, la regina, vi farebbe arrestare e chiudere nelle segrete. Fate attenzione, guardate bene ogni particolare, perché l’apparenza inganna e non sempre quello che vediamo è la verità! Come si fa quindi a riconoscere la realtà da una bugia, una Principessa da un’impostora? Con un po’ d’ingegno la verità verrà a galla, basterà imparare a guardare... ma non solo con gli occhi.