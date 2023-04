Al Teatro Comunale debutta lo spettacolo "Boston Marriage" di David Mamet

Un salotto, due dame e una cameriera. All’apparenza un incontro tra amiche che si rivela una bizzarra partita per smascherare ogni convenzione riguardo l’amore. Venerdì 14 aprile, alle ore 20.30, debutta al Teatro del Monaco di Treviso, Boston Marriage di David Mamet, voce tra le più rappresentative della scena americana e premio Pulitzer 1984. Lo spettacolo, diretto da Giorgio Sangati, porta in scena un capolavoro teatrale, ambientato negli Stati Uniti di fine Ottocento, tradotto da Masolino D’Amico. Una prova per grandi attrici come la straordinaria Maria Paiato. Con lei sul palcoscenico, a dare corpo a questa inedita sfida, Mariangela Granelli insieme a Ludovica D’Auria. Interpreti che, sabato 15 aprile, alle ore 18, incontreranno il pubblico direttamente a teatro.

Lo spettacolo, prodotto da Centro Teatrale Bresciano e Teatro Biondo di Palermo, in accordo con Arcadia & Ricono Ltd e per gentile concessione di A3 Artists Agency, rimane in scena fino a domenica 16 aprile.

Note di regia di Giorgio Sangati

Tre donne nella quiete di un salotto di casa. Tutto farebbe pensare a una trama convenzionale, un incontro tra amiche un po’ affettate, ma alla forma non corrisponde la sostanza: nella conversazione dal vocabolario ricercato fioccano volgarità e veniamo a sapere che le due sono state un tempo una coppia molto affiatata. L’espressione “Boston Marriage”, infatti, era in uso nel New England a cavallo tra il XIX e il XX secolo per alludere a una convivenza tra donne economicamente indipendenti da uomini. Viene subito in mente il romanzo The Bostonians di Henry James (1886), nel quale l’autore affronta senza censure il tema dell’omosessualità e dipinge l’affresco di una società in bilico tra valori antiquati e spinte progressiste con particolare attenzione alla condizione femminile.

Dopo la separazione, Anna, la padrona di casa, ha trovato un uomo ricco che la mantiene e vorrebbe ora approfittare della protezione di lui per riprendere con sé Claire, appena arrivata in visita. Ma Claire non è lì per quello; è tornata per ben altri motivi e la riconquista si rivelerà molto più complicata del previsto, con colpi di scena rocamboleschi che coinvolgeranno anche la giovane cameriera, in un crescendo ritmico esilarante, quasi da farsa.

È un Mamet diverso dal solito, che si prende una vacanza dalla gravità e gioca per il gusto di giocare, strizza l’occhio agli esperimenti brillanti di Tennessee Williams, ma, soprattutto, all’Importanza di essere Franco di Oscar Wilde. Protagonista assoluto, infatti, insieme alle interpreti, è il linguaggio e, di contro, il non-detto, l’allusione, la stravaganza, il paradosso. Mamet si diverte a parodiare la prosa ampollosa dell’epoca, ma dietro l’apparente assurdità della superficie si nasconde l’intento ambizioso di rovesciare la realtà attraverso uno scherzo che mira a creare anche un po’ di raffinatissimo scandalo.

Qui sta il senso anche “politico” di un testo che divertiva e stupiva insieme il pubblico americano del 1999 così come oggi può fare con quello italiano.

Il continuo gioco di facciate diventa la chiave di questa messa in scena che cerca di amplificare la funzione di prestidigitazione dell’opera, che nasconde da un lato per rivelare dall’altro: un set di un film o di una serie dove la finzione sembra essere l’unico modo per dire la verità.

È una prova per grandissime attrici come Maria Paiato e Mariangela Granelli, vere e proprie funambole della parola e dell’emozione che giocheranno insieme a Ludovica d’Auria questa bizzarra partita all’ultimo sangue per smascherare ogni convenzione riguardo l’Amore.

TEATRO DEL MONACO – TREVISO

Ven 14 aprile ore 20.30

Sab 15 aprile ore 20.30

Dom 16 aprile ore 16.00

Boston Marriage

di David Mamet

traduzione Masolino D’Amico

-

personaggi e interpreti

Anna Maria Paiato

Claire Mariangela Granelli

Catherine, la cameriera Ludovica D’Auria

-

regia Giorgio Sangati

-

scene Alberto Nonnato

luci Cesare Agoni

costumi Gianluca Sbicca

musiche Giovanni Frison

-

assistente alla regia Michele Tonicello

-

direttore di scena e macchinista Filippo De Martino

programmatore, capo elettricista, fonico Federico Seguri

sartoria, trucco e parrucco Bruna Calvaresi

programmazione audio Marco Gavezzoli

direzione di produzione Giacomo Brambilla

direzione tecnica Cesare Agoni

ufficio tecnico Edwige Paulin

amministratrice di compagnia Francesca Chiappetta

scene realizzate nel laboratorio del Centro Teatrale Bresciano

responsabile della costruzione Michele Sabattoli

macchinista costruttore Pierangelo Razio

ufficio stampa e comunicazione Veronica Verzeletti, Sabrina Oriani

-

produzione Centro Teatrale Bresciano, Teatro Biondo di Palermo

in accordo con Arcadia & Ricono Ltd

per gentile concessione di A3 Artists Agency

Boston Marriage è stato originariamente prodotto dall'American Repertory Theatre (Robert Brustein, direttore artistico; Robert J. Orchard, amministratore delegato) all'Hasty Pudding Theatre di Cambridge, Massachusetts il 4 giugno 1999. Boston Marriage è stato successivamente prodotto da The Public Theatre/New York Shakespeare Festival (George C. Wolfe, produttore; Mara Manus, direttore esecutivo) a New York City il 20 novembre 2002." "Autorizzazione concessa da A3 Artists Agency 350 Fifth Avenue 38th Floor New York, NY 10118 USA. Tutte le richieste riguardanti i diritti dell'opera dovranno essere indirizzate ad A3 Artists Agency.

