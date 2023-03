Al Teatro Comunale arriva la coreografia "Bayadère. Il regno delle ombre"

“Calligrafie”, la rassegna di danza in programma al Teatro Mario Del Monaco entra nel vivo: venerdì 17 marzo (ore 20.30) il cartellone promosso dal Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale in accordo con il Circuito Multidisciplinare Arteven presenta sul palcoscenico trevigiano Bayadère. Il regno delle ombre. La coreografia firmata da Michele Di Stefano si inserisce nel segno delle riscritture a partire dal nuovo significato che assume la sua scena più celebre, quella del Regno delle Ombre, che la compagnia del Nuovo Balletto di Toscana porta in scena danzando sulle note di Ludwing Minkus e sulle musiche originali di Lorenzo Bianchi Hoesch.

Per la stagione 22/23 la rassegna “Calligrafie” riporta la danza al Teatro Mario Del Monaco con nomi della scena nazionale e internazionale seguendo appunto il filo della riscrittura di grandi classici, nella musica, nell’arte e nella danza, con una chiave di lettura espressamente contemporanea.

Note di coreografia

di Michele Di Stefano

Bayadère è un balletto intriso di esotismo idealizzato, sia nella trama melodrammatica che nell’estetica dell’insieme.

Nella tradizione la sua scena più celebre, il Regno delle Ombre, si presenta borderline al limite tra il reale e l’aldilà, dove le ombre che appaiono sono come congelate nella loro tragica condizione e i movimenti che compiono sono rituali; l’atto esprime una visione che esula dal contesto e che apre a un passaggio di puro movimento, astratto e lucido nella sua semplicità formale.

Il mio interesse è rivolto proprio al potenziale compositivo che questa scena contiene, non per replicarla ma per scatenare tutta la sua forza dinamica ed anche per restituire all’allucinazione di Solor la sua vera natura psichedelica. In questa riscrittura il nuovo Regno delle Ombre, così misteriosamente carico di suggestioni, vuole appartenere ai tempi eccezionali che stiamo vivendo, perché fa riferimento a qualcosa di perduto e a qualcosa di possibile allo stesso tempo, qualcosa che riguarda la presenza dei corpi e l’intreccio delle loro traiettorie, in uno spazio che non è più soltanto un al di là ma è un presente che desidera essere reinventato con delicatezza e passione.

Teatro Mario Del Monaco | Treviso

17 marzo 20.30

BAYADÈRE

IL REGNO DELLE OMBRE

Coreografia Michele Di Stefano

musica Ludwing Minkus

musiche originali Lorenzo Bianchi Hoesch

-

costumi Santi Rinciari

luci Giulia Broggi

-

danzatori Cristina Acri, Matteo Capetola, Francesca Capurso, Carmine Catalano, Alice Catapano, Beatrice Ciattini, Matilde Di Ciolo, Veronica Galdo, Mattia Luparelli, Aldo Nolli, Niccolò Poggini, Paolo Rizzo

-

direttore artistico Cristina Bozzolini

maître de ballet Sabrina Vitangeli

responsabile di produzione Cristiano Colangelo

direttore tecnico e di scena Saverio Cona

sarta di scena Chiara Fontanella

datore luci Luca Cittadoni

-

produzione Nuovo Balletto di Toscana

con il sostegno di Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/614_827_bayad_re__il_regno_delle_ombre