Al Teatro Comunale arriva “Terra”, concerto-evento per la rassegna “Gocce musicali per la Natura”

Riprende, dopo la pausa estiva, “Gocce musicali per la Natura”, rassegna che ha visto il ritorno dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta al Teatro Mario Del Monaco con un proprio cartellone. L’appuntamento è per martedì 25 ottobre alle ore 20.45 con “Terra”, concerto-evento che vedrà la speciale presenza sul palcoscenico trevigiano della giovane violinista bulgara Lora Markova, già habitué dei principali scenari internazionali, e Massimo Raccanelli, che affianca la carriera di violoncellista a quella di direttore d’orchestra.

L’appuntamento rientra in un più ampio progetto che l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta ha sviluppato a partire da una riflessione su un tema di stringente attualità. Nel 2021 il Governo ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica. La sfida è quella di guidare i fondi del Recovery Fund per essere in linea con i protocolli del cosiddetto “New Green Deal”, la rivoluzione verde che parte dall'Europa. Sulla base di questo processo politico e finanziario, nel triennio in cui l’Italia si sta attrezzando per operare la rivoluzione verde, ecco che da Treviso parte una stagione che è insieme una sfida: guardare al New Green Deal e accompagnare il processo europeo attraverso un programma concertistico che non parli solo della musica e della Natura in termini edonistici, ma stabilisca un dialogo tra l’arte e il presente della transizione.

“Gocce musicali per la Natura” si articola quindi in quindici concerti distribuiti nell’arco del triennio 2022-2024, cinque per ogni anno, tutti incentrati su questa importante tematica. Quindici “gocce musicali” che, scavando nell’animo in profondità, lascino un segno in chi le ascolta, approfondendo ognuna uno specifico aspetto inerente la Natura, con un chiaro invito all’emergenza presente e alla necessità di un cambiamento nell’approccio al clima. La stagione 2022, in particolare, è tutta dedicata a diversi elementi del creato: Aria e Acqua sono state protagoniste della scorsa primavera, mentre i prossimi tre concerti in calendario saranno un omaggio a Terra, Natura ed Energia.

Terra è dunque l’elemento chiave dell’appuntamento di martedì 25 ottobre al Del Monaco di Treviso alle ore 20.45. Il programma include, oltre all’Ouverture dal Guillaume Tell di Rossini e al Concerto in mi minore per violino e orchestra op.64 di Mendelssohn, anche la prima esecuzione italiana di The Patience of Trees, concerto per violino, archi e percussioni della compositrice britannico-bulgara Dobrinka Tabakova, ispirato al potenziale curativo e al potere del mondo naturale. La serata vedrà protagonisti la giovane violinista bulgara Lora Markova, già habitué dei principali scenari internazionali, e il trevigiano Massimo Raccanelli, che affianca la carriera di violoncellista a quella di direttore d’orchestra.

I prossimi appuntamenti saranno poi il 15 novembre e il 6 dicembre.