Al Teatro “Lorenzo Da Ponte” arriva il concerto "Ciak" Si suona"

Sabato 30 aprile alle 20.30, al Teatro Da Ponte di Vittorio Veneto, si terrà il concerto CIAK! SI SUONA con l’Orchestra Giovani Musicisti Veneti “Città di Treviso” diretta dal M° Francesco Pavan.

ORCHESTRA: 20 anni di musica e creatività con i giovani, per i giovani. L’orchestra Giovani Musicisti Veneti “Città di Treviso” festeggia proprio quest’anno l’importante traguardo dei 20 anni di attività, essendo un progetto nato nel 2002 a Treviso, grazie ad un gruppo di musicisti e alla tenacia del Presidente Tullio Giacomini (premiato nel 2018 con il Totila d’Oro), per creare uno spazio speciale dove i giovani possano condividere una forte esperienza artistica e formativa. Essa è formata da più di 100 studenti di età compresa fra i 12 e i 20 anni provenienti da Conservatori di Musica, Licei musicali, Istituti e Accademie del Triveneto. Coordinata dalla nascita dalla Prof.ssa Maria Grazia Seren e diretta dal 2005 dal M° Francesco Pavan, coadiuvato da un gruppo di eccellenti musicisti e docenti, l’orchestra ha in repertorio brani che spaziano dal barocco alla musica d’oggi.