Al Teatro Da Ponte va in scena uno spettacolo sull’hikikomori

Nel riadattamento di Caterina Minute e Michele Tonicello, e per la regia di quest'ultimo, il Centro teatrale Da Ponte porta in scena il dramma dell'hikikomori, l'isolamento sociale in cui cadono alcuni individui (spesso giovani e giovanissimi) e che li porta a chiudersi in casa per lunghi periodi, talvolta anche anni. Nella camera da letto di un ragazzo, si intersecano le due realtà, quella dell’hikikomori e quella aumentata del videogioco.

L'adolescente ha deciso che quelle quattro pareti sono i limiti fisici del suo mondo. Nel riadattare La Tempesta di Shakespeare la partenza è una condizione di isolamento e di estraniazione sociale tipica degli hikikomori, quei giovani che esprimono il loro disagio isolandosi dal mondo esterno. La loro camera da letto diventa rifugio, un luogo dove possono evitare i contatti fisici ma continuare la loro vita tramite il mondo virtuale.

Appuntamento sabato 8 ottobre, alle ore 21,00, al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto.

Per info e biglietti > https://centroteatraledaponte.it/