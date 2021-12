Al Teatro Del Monaco arriva il concerto di Nordio e Sciortino

Giovedì 27 gennaio (ore 20.30) la musica torna ad animare il palcoscenico del Teatro Mario Del Monaco con il primo appuntamento della stagione 2022 con il violino di Domenico Nordio e il pianoforte di Orazio Sciortino. I due celebri musicisti si esibiranno in un concerto in cui il rapporto tra passato e presente, tra il nuovo e l’antico è il fil rouge che lega i brani in programma: se Dallapiccola, con Tarantina Seconda, racconta il suo tempo attraverso forme di danza e antiche tecniche polifoniche, Brahms, con la sua Sonata op. 100, ma anche con l’impetuoso Scherzo della Sonata FAE, lo fa coniugando rigore formale e intimismo liederistico. A chiudere il programma sarà infine Prokofiev con la Sonata op.80, uno dei massimi capolavori del 900, emblematica per la sua granitica struttura e per il suo impatto espressivo.

Domenico Nordio è uno degli acclamati musicisti italiani del nostro tempo, ex bambino prodigio, si è esibito nelle sale più prestigiose, mentre Orazio Sciortino, pianista e compositore, collabora con importanti istituzioni musicali italiane ed estere. Con il primo concerto del 2022 riprendono anche i tradizionali appuntamenti di Oltre la scena: alle ore 20.00 presso la sala del Ridotto si terrà l’incontro di introduzione al concerto condotto da Elena Filini. I biglietti dello spettacolo sono in vendita da oggi sul sito https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/nordio-sciortino-concerto-treviso/

Giovedì 27 Gen 2022, ore 20.30

Domenico Nordio, violino

Orazio Sciortino, pianoforte

Luigi Dallapiccola, Tartiniana Seconda

Johannes Brahms, Sonata op. 100

Johannes Brahms, Scherzo dalla FAE

Sergej Prokofiev, Sonata op.80