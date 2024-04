Al Teatro Del Monaco arriva "Magnifica presenza" di Ozpetek

Ferzan Ozpetek torna a teatro con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici. A dodici anni di distanza, la pellicola Magnifica presenza diventa una commedia teatrale e venerdì 3 maggio, alle ore 20.30, debutta al Teatro Del Monaco di Treviso.

Il regista, tra i più amati del cinema italiano, prosegue così il percorso inaugurato con Mine vaganti, e fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult portando con sé in questa avventura una un cast di otto interpreti, quali Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Federico Cesari, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella pronti a vestire i panni di Lea, Maria, Pietro, Ambrogio e dei grandi protagonisti di questa commedia. Lo spettacolo, prodotto da Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo e Fondazione Teatro della Toscana, va in scena anche sabato 4 e domenica 5 maggio.

Come nel film, Pietro è un giovane pasticciere gay, pieno di fissazioni, che ha deciso di lasciare la sua città natale e di trasferirsi nella capitale, ospite di sua cugina Maria, per seguire il sogno di diventare attore. Tra provini e delusioni, Pietro trova casa a Monteverde, dove invita a cena il presunto fidanzato Massimo. Lo accoglie con grande affetto e dolcezza ma l'uomo, infastidito dai continui messaggi e mail, dimostra un comportamento violento e irritato. Gli comunica, quindi, di aver accettato l'invito solo per comunicargli di non farsi mai più vedere e sentire. Pietro, rimasto solo, inizia a vedere strane figure. Presto scopre che la casa è infestata da un gruppo di fantasmi, una compagnia di attori tragicamente morti durante la Seconda Guerra Mondiale e, nonostante la diffidenza iniziale, ne diventa amico. Così, grazie alla loro compagnia e solidarietà, riesce ad affrontare alcuni momenti difficili e a ricominciare a credere nell'amore.

Uno spettacolo che porta in scena illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto.

TEATRO DEL MONACO – TREVISO

Ven 3 maggio ore 20.30

Sab 4 maggio ore 20.30

Dom 5 maggio ore 16.00

Magnifica presenza

Uno spettacolo di Ferzan Ozpetek

Personaggi e interpreti

Lea Serra Yilmaz

Maria Tosca D’Aquino

Pietro Federico Cesari

Ambrogio Toni Fornari

Filippo / Ennio Luciano Scarpa

Gea / Livia Tina Agrippino

Elena Sara Bosi

Massimo / Luca Fabio Zarrella

–

produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, Fondazione Teatro della Toscana

durata 1h 30’ senza intervallo

https://teatrostabileveneto.it/spettacolo/744_827_magnifica_presenza