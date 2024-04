Al Del Monaco lo spettacolo “I Vulnerabili”

Ogni minuto, nel mondo, due persone muoiono per incidenti stradali: sono oltre tremila al giorno, un milione e duecentomila all’anno e circa un quarto sono giovani fra i 18 e i 35 anni.

Per aiutare gli studenti comprendere quali siano i corretti stili di vita e i rischi nell’imprevedibilità della strada, giovedì 11 aprile alle 10 al Teatro Mario Del Monaco di Treviso va in scena lo spettacolo “I Vulnerabili” scritto e interpretato da Filippo Tognazzo e prodotto da Zelda Teatro. L’evento è organizzato dalla Fondazione Zanetti Ets nell’ambito del ciclo di incontri gratuito per le scuole Passi verso l’Altrove, in collaborazione con il Comune di Treviso tramite il Comando di Polizia Locale.

In occasione di questa mattina dedicata alla sicurezza stradale verrà proiettato anche il cortometraggio No Shot No Shock realizzato all’interno del concorso Buona La Prima – contest 186 187 dedicato agli Istituti Superiori del Comune di Treviso e del Comune di Villorba.

Prodotto da Zelda Teatro, “I Vulnerabili” in pochi anni ha raccolto più di 600 repliche e incontrato 200.000 studenti in tutta Italia ricevendo il primo Premio Nazionale sulla Sicurezza Stradale all’EICMA Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo di Milano per l’importante messaggio di educazione stradale rivolto ai giovani diffuso attraverso un uso innovativo del linguaggio teatrale.

In modo coinvolgente ma rigoroso, lo spettacolo vuole provare a cambiare l’approccio alla sicurezza stradale rivolgendosi direttamente ai giovani per parlare dei pericoli legati alla velocità e alla distrazione, ma anche di pubblicità e informazione. La ricerca preliminare ha coinvolto infatti importanti enti ed esperti epidemiologi sociali, comunicatori, ingegneri meccanici, fisici, medici.

In un teatro tutto esaurito per le scuole, più di 600 studenti delle Secondarie di Secondo Grado del territorio sono invitati a partecipare attivamente e allo stesso tempo a fare una riflessione consapevole. Fra una corsa in platea, una simulazione di guida a bordo di un’auto quasi vera e un tuffo da tre metri, saranno proprio i ragazzi a diventare i protagonisti di alcuni esperimenti in scena per comprendere l’importanza del casco e della cintura di sicurezza, del paraschiena e degli altri sistemi di sicurezza.

Lo spettacolo conclude il programma gratuito per le scuole organizzato dalla Fondazione Zanetti Ets, “Passi verso l’Altrove” che in 8 appuntamenti, dallo scorso novembre, ha coinvolto oltre 2500 studenti e i loro insegnanti di Treviso e della provincia, in una riflessione sui temi della contemporaneità come i diritti umani, la memoria e la cooperazione attraverso il cinema, il teatro e incontri speciali.

I posti a teatro per le scuole sono esauriti, ancora pochissimi i posti disponibili per le persone interessate, per partecipare: segreteria@fondazionezanetti-ets.org

Informazioni: Fondazione Zanetti Ets – Tel 0422 312680 - fondazionezanetti-ets.org