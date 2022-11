"Il teatro della vita": a Cà Lozzio la presentazione del calendario 2023

Domenica 13 novembre 2022 dalle ore 11.00, a Ca’ Lozzio Centro Congressi, in Via Maggiore 23 a Piavon di Oderzo (TV), si terrà la presentazione al pubblico, alle Istituzioni e alla Stampa, del Calendario 2023 di Amiche per la Pelle, appuntamento solidale che testimonia l’efficacia delle attività di umanizzazione delle cure nel recupero della qualità di vita delle Donne colpite dal tumore al seno. Anche quest’anno il Calendario di Amiche per la Pelle gode del patrocinio della Regione veneto e della Ulss2 Marca Trevigiana.

Quest’anno le nostre Donne sono andate in scena in alcuni dei più bei teatri del nostro amato Veneto, in collaborazione con la Scuola di Ballo del Veneto dell’etoile Letizia Giuliani, per rappresentare come, con l’ottimismo e la forza che solo le Donne sanno avere, anche quando il palcoscenico è scivoloso e il personaggio inciampa, è possibile cambiare il dramma in un Musical, che animerà di nuovo la bellissima danza della Vita.

La diffusione del nostro Calendario sarà anche quest’anno occasione per la raccolta di fondi da destinare ai progetti che l’Associazione sviluppa a favore delle Donne operate al seno e in particolare alla creazione di un ambulatorio per l’effettuazione di quelle attività di prevenzione e di umanizzazione delle cure, che sono il cuore della nostra missione.