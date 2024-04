Al Teatro Duse lo spettacolo “The Doozies. Eleonora Duse, Isadora Duncan e Noi”

Domenica 5 maggio 2024, alle ore 18.30, al Teatro Comunale Eleonora Duse di Asolo si terrà il settimo spettacolo della stagione Che ne sarà del Teatro dopo di me?: in scena l’anteprima nazionale di “The Doozies. Eleonora Duse, Isadora Duncan e Noi”, di e con Marta Dalla Via e Silvia Gribaudi.



Una produzione di danza e teatro dell’Associazione Culturale Zebra, in coproduzione Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale, La Corte Ospitale.

Direzione tecnica Roberto di Fresco, ricerca materiale Eugenia Casini Ropa, Franca Zagatti, Maria Pia Pagani. Con il sostegno di MiC - Ministero Italiano della Cultura, in collaborazione con Progetto Duse2024 del Comune di Asolo, residenze artistiche Armunia - Festival Inequilibrio, La Corte Ospitale.



Uno spettacolo pensato appositamente per il centenario della morte della Duse e frutto di una residenza che vede la produzione ospite ad Asolo per due settimane (dal 22 aprile al 5 maggio). Un modo unico per entrare in contatto con l’essenza della cittadina asolana che incantò la grande attrice. Grazie alla disponibilità del Comune di Asolo che concede il teatro e all’organizzazione di Echidna Cultura.



Lo spettacolo, partendo dall’espressione americana “to be doozy” (essere fuori dall’ordinario), vuole celebrare la rivoluzione artistica e umana di due eroine che hanno vissuto per e nella danza e nel teatro.

Le biografie di Isadora Duncan e di Eleonora Duse sono un’appassionante fucina di spunti narrativi e politici. Attraverso il loro esistere anticonvenzionale sono state pioniere del femminismo, del capocomicato e di un’arte che si preoccupa del presente.

Queste Doozies senza trucco, senza punte, giudicate spesso fisicamente non conformi ai canoni estetici del loro tempo, grazie alla loro naturale originalità hanno generato stupore e meraviglia lasciando immense eredità per le generazioni future.



Indossando il viola, alterando i gesti, gettando il tutù nella buca dell’orchestra, guidate da euforia e istinto e dall’esempio di chi le ha precedute, Marta della Via e Silvia Gribaudi vogliono portare in scena uno spettacolo difficile da etichettare, un inno alla bellezza di essere diversi, unici.



“...Le convenzioni si rompono, si aggiustano e si rompono di nuovo, lo sappiamo, ma vogliamo uscire da questo moto perpetuo dove l’ossessione di essere originali limita creatività; in fondo preoccuparsi di essere il nuovo è una cosa vecchia. Non siamo Duse, non siamo Duncan, siamo solo due copione, originali però!

The Doozies vuole essere un’opera intorno alla meraviglia della stranezza. Siamo convinte

che le nostre stupefacenti antenate avrebbero apprezzato questa sfacciataggine visto che si sono

continuamente schierate contro lo status quo anche quando era classico e mitico.” Marta della Via e Silvia Gribaudi



Silvia Gribaudi è una coreografa italiana attiva nelle arti performative. Dal 2004 focalizza la propria ricerca artistica sull’impatto sociale del corpo, mettendo al centro del linguaggio coreografico la comicità e la relazione tra spettatore e performer. Premio Giovane Danza D’Autore con A CORPO LIBERO(2009), finalista Premio UBU come migliore spettacolo di danza e finalista Premio Rete Critica con R.OSA (2017), Premio CollaborAction#4 2018-2019, finalista Premio Rete Critica 2019, Premio DANZA&DANZA 2019 come miglior produzione Italiana con GRACES e Premio Hystrio Corpo a Corpo 2021.I suoi spettacoli sono presenti in numerosi Festival Nazionali ed Internazionali e vengono realizzati in processi creativi al cui centro c’è il dialogo e l’incontro poetico con altri/e artisti/e, compagnie e comunità.



Marta Dalla Via, attrice, autrice, regista, si diploma presso la scuola di teatro di Bologna Galante Garrone, in seguito si forma seguendo Angela Malfitano e Francesca Mazza all’interno dell’associazione Tra un atto e l’altro e partecipando a laboratori con (tra gli altri) Laura Curino, Pippo Delbono, Mark Ravenhill, Renata Molinari, Stefano Massini. Ha recitato per/con varie compagnie tra cui: Pantakin da Venezia, Accademia degli Artefatti, Teatro Gioco Vita, Teatro delle Briciole, Bassano Opera Estate, Teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile di Bolzano, Piccionaia centro di produzione teatrale. É fondatrice della compagnia Fratelli Dalla Via. Ha collaborato con vari artisti come attrice, autrice e regista tra questi Corrado Augias, Serena Sinigaglia, Fabrizio Arcuri, Giulio Casale, Tiziano Scarpa, Natalino Balasso, Petra Magoni, Ferruccio Spinetti, Piergiorgio Odifreddi, Babilonia Teatri, Francesco Niccolini, Marta Zoboli, Carlo Cialdo Capelli. Nel 2019 ha vinto il premio Melato per il teatro.



Lo spettacolo sarà preceduto da Finestre Segrete di Eleonora Duse, brevi racconti di e con Maria Pia Pagani, docente alla Università Federico II di Napoli e grande esperta e studiosa alla continua ricerca di nuovi tratti della Duse. Per gli spettatori sarà un modo per entrare ulteriormente in sintonia con la grande attrice, con i suoi sogni d’arte e la sua eredità culturale.



La stagione teatrale rientra in Duse2024, le celebrazioni per il centenario della morte di Eleonora Duse che si terranno ad Asolo per tutto il 2024.

L’ultimo appuntamento al Teatro Comunale di Asolo sarà il 26 maggio 2024 con la prima nazionale dello spettacolo di teatro e danza “L’abbraccio della Duse alla Duncan” di ISADORA DUNCAN INTERNATIONAL INSTITUTE, New York e Sophie Eustache, producer con la direzione artistica e coreografica di Jeanne Bresciani.



Duse2024: Che ne sarà del Teatro dopo di Me? è curata dalla direttrice artistica Cristina Palumbo, che ora fa parte anche del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dedicate alla Duse, e realizzata in collaborazione con Echidna Cultura, promossa dal Comune di Asolo con il contributo economico di Banca delle Terre Venete.



Prima dello spettacolo, è prevista a cura di Fondazione Zago un’anticipazione del lavoro artistico sensoriale svolto sul paesaggio olfattivo di Eleonora Duse, con raccolta delle prime adesioni da parte dei visitatori. In Teatro sarà presente il Books Corner a cura della Libreria UBIK di Asolo.



Ricordiamo la presenza di navette gratuite per/dal Teatro Comunale Eleonora Duse (previste due ore prima degli spettacoli dal parcheggio ex Ospedale di via Forestuzzo), l’ingresso gratuito al Museo Civico prima dello spettacolo e il ritorno con la navetta entro due ore dopo la fine dello spettacolo.



Per scoprire tutti gli incontri, le visite guidate, le manifestazioni teatrali e le conferenze di Duse2024 consultare il sito www.duse2024.it



INFORMAZIONI

13 gennaio - 26 maggio 2024

Teatro Comunale E. Duse

Piazzetta Duse, Asolo (Tv)

E-mail info@echidnacultura.it | tel. 371. 1926476 | www.echidnacultura.it | www.Duse2024.it

www.instagram.com/teatro_duse_asolo

Facebook Echidna cultura



PREVENDITA BIGLIETTI ONLINE presso www.mailticket.it

PRENOTAZIONI: c/o Echidna telefono 371.1926476 – mail info@echidnacultura.it

VENDITA BIGLIETTI PRESSO TEATRO DUSE: un’ora prima dell’inizio dello spettacolo



TARIFFE BIGLIETTI SINGOLI

. BIGLIETTI: 13 € interi / 11 € ridotti (residenti, over 65 - under 30 anni, enti convenzionati, posti palchi)



. STUDENTI e PERSONE CON DISABILITA’ 7€