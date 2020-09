Spettacolo "Elettroshock - Il manicomio di Alda Merini e di quelli come lei"

Sette ragazzi, dai 17 a i 19 anni, mostrano e raccontano la vita in manicomio prima della legge 180, ricostruita attraverso le testimonianze di chi il manicomio l'ha vissuto: Alda Merini, musa ispiratrice della drammaturgia, Franco Basaglia, la giornalista statunitense Nellie Bly (che si finse pazza per farsi rinchiudere e documentare l'orrore) Alberto Paolini e altri ex internati, le cui urla soffocate prendono forma sulla scena.



INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE

ct.theatro@gmail.com Whatsapp 3296528995

Compagnia Theatro in Jeans

Bianca Maxim, Elena Rossi, Matteo Castelli, Gloria Dominin, Mattia Bonaldo, Loredana Martinazzi, Marco Chiaranda



Progetto di ricerca e regia Federica Zagatti Wolf-Ferrari



trailer: https://www.youtube.com/watch?v=eTddQ6-UyWU&feature=youtu.be



L'incontro preparatorio allo spettacolo si terrà venerdì 9 ottobre alle 20.30 nel foyer del teatro. La regista Federica Zagatti Wolf-Ferrari parlerà della vita di Alda Merini, trascorsa tra manicomio e poesia e di come, partendo dalla sua parola, dei giovanissimi teatranti siano riusciti a portare in scena un tema così delicato e sconvolgente. Ingresso libero su prenotazione: ct.theatro@gmail.com Whatsapp 3296528995.

