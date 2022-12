Al Teatro Guidini lo spettacolo "Buffoni all'inferno"

Da che mondo è mondo i Comici sono spaventati quanto attratti dall’Inferno. L’Averno è la destinazione finale per chi è pronto a tutto per strappare una risata. L’inferno e tutti i suoi sulfurei carcerieri sono alla base dalla tradizione popolare e dei racconti dei cantastorie. Esso racchiude al suo interno l’alto e il basso, il tragico e il grottesco. Nella novella dei tre ubriaconi li vediamo nientemeno che alla ricerca de La Morte, vittime degli inganni del diavolo che li mette uno contro l’altro. Sempre a proposito di morte la tradizione orale del nostro paese racconta di alcuni momenti carnevaleschi dove si usava recitare il paradossale testamento del porco e, perché no, di numerosi altri animali da cortile, ascoltati in pubblica piazza prima di diventare portata principale del martedì grasso. Ma di storie, novelle, cantari e stornelli ce ne sono e ce ne sarebbero molti.

A narrare questi episodi sono tre attori o meglio buffoni, comici, reietti, gente disposta a tutto per portare il riso. Lo faranno servendosi dell’arte buffonesca, quella maestria quattrocentesca che partorì poi la grande tradizione dei comici dell’Arte. Strambe figure, novelline, travestimenti grotteschi, cantari bislacchi, maschere demoniache e improvvisazioni oscene saranno alla base de “Buffoni all’Inferno”, un decamerone buffo e tragico.

con Matteo Cremon, Michele Mori, Stefano Rota

soggetto originale e regia Marco Zoppello

scenografia Matteo Pozzobon e Roberto Maria Macchi

maschere e carabattole Stefano Perocco e Tullia Dalle Carbonare

costumi Lauretta Salvagnin

disegno luci Matteo Pozzobon

musiche originali Ilaria Fantin

assistente alla regia Alvise Romanzini

realizzazione costumi Antonia Munaretti

produzione Stivalaccio Teatro