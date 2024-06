Teatro da mangiare e da bere

Torna nell’Estate Incantata, la programmazione estiva del Comune di Treviso, il “Teatro da bere e da mangiare”, originale format ideato da Tema Cultura e Giovanna Cordova per portare l’arte teatrale fuori dai luoghi convenzionale. Dopo il grande successo delle scorse edizioni (che hanno coinvolto ben 14 location e 19 esercenti), l’esperienza dell’aperitivo o della cena da gustare assistendo ad uno spettacolo viene riproposta la sera di martedì 25 giugno al “Kimeia”, ristorante-bar di piazza San Parisio, e lunedì 1° luglio (ore 20.30) al Museo Santa Caterina.

La clientela del “Kimeia”, uno dei luoghi più cool dell’aperitivo in centro storico, tra un cocktail scenografico ed un caldo cartoccio di fritto potrà godersi la travolgente ironia e simpatia della compagnia “Fumo Bianco”, che arriva a Treviso con la sua nuova produzione “Amanti e pazzi”. Tra Catullo, Shakespeare, Rostand e altri scrittori e poeti, i giovani attori di “Fumo Bianco” metteranno in mostra il lato irriverente e satirico dell’amore, arrivando a “burlarsi” anche degli amanti più celebri della letteratura mondiale: Romeo e Giulietta.

Lunedì 1° luglio lo spettacolo “Amanti e pazzi” sarà riproposto in un contesto ancora più suggestivo e inusuale, la déjeuner sur l’herbe in stile Manet apparecchiata nel prato al centro del chiostro grande del Museo Santa Caterina. Per la prima volta la sede museale aprirà le porte al “Teatro da mangiare” con l’allestimento di un picnic al lume di mille candele. Candide tovaglie e candidi cuscini adagiati sull’erba accoglieranno i commensali a cui verranno distribuiti i cestini contenenti cibi sfiziosi, Prosecco e posate. Mentre gli spettatori degustano il picnic sotto le stelle, i talentuosi attori di “Fumo Bianco” offriranno la loro folle analisi di quel sentimento chiamato amore, volutamente priva di qualsiasi suggestione romantica.

Il picnic sotto le stelle con “Amanti e pazzi” è ad ingresso a pagamento, biglietto di 20 euro (comprensivo di vivande, prosecco e spettacolo); prenotazione obbligatoria alla email segreteria@temacultura.it , telefono 3513917499.