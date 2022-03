Al Teatro del Pane arriva “Filosofia in chiave di violino”

Si chiama “Filosofia in chiave di violino” lo spettacolo tra filosofia e musica proposto dall’associazione culturale La chiave di Sophia, che torna sul palco del Teatro del Pane di Villorba trevigiano dopo la prima data sold out dell’11 febbraio con il Simposio di Platone. Il format vede protagonisti i grandi classici della filosofia e venerdì 11 marzo alle 21 sarà il turno del filosofo latino Seneca e il suo “La brevità della vita”, una riflessione antica ma estremamente contemporanea che ci esorta a fare un uso migliore del nostro tempo per una vita più piena. Musica e commento sono scritti appositamente per lo spettacolo da La chiave di Sophia e alternano brani scelti dall’opera originale del filosofo.

Ci troviamo nella Roma imperiale, non ancora turbata dalla degenerazione psicologica e politica di Nerone, di cui Seneca è al momento illustre precettore. Il filosofo s’inoltra in una riflessione personale sulla propria vita, invitando il lettore a fare lo stesso. Siamo davvero privi di tempo o non sappiamo utilizzarlo? Perché viviamo come se dovessimo vivere per sempre? Chi ha il coraggio di guardare al proprio passato senza nessun timore? Questi sono solo alcuni degli spunti di riflessione che si offrono all’ascolto dell’ospite. Le letture di brani selezionati dell’opera sono affidate ai lettori bassanesi Anna Branciforti e Fabio Dalla Zuanna, con il commento di Elena Casagrande, direttrice editoriale della rivista La chiave di Sophia. Ad animare le parole del filosofo con interventi musicali il Duo arpa&violino formato dalle trevigiane Assuera De Vido, violinista, e Giada dal Cin, arpista, che suoneranno brani composti da Dario Carpanese. “Seneca ci dimostra chiaramente quel filo di riflessione squisitamente umana che unisce noi contemporanei alle persone di ogni tempo - spiega Elena Casagrande – Filosofia in chiave di violino vuole offrire al nostro ospite una serata piacevole e al contempo profondamente culturale e umana, e al contempo lasciargli, dopo aver lasciato il teatro, qualche spunto di riflessione da impiegare nella sua vita quotidiana per renderla più piena e serena”.

Per info e prenotazioni

info@lachiavedisophia.com – tel. 3803842008

Link evento: https://bit.ly/FcVBrevitàSenecaTeatroDelPane