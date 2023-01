Al Teatro Sant'Anna lo spettacolo "Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai"

Domenica 15 gennaio alle 16,30 il Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni con il Capi e l’Assistente (Sergio Manfio, che firma anche la regia, e Francesco Manfio) è di scena al Teatro Sant’Anna con “AHI AHI AHI, SI SCIOLGONO I GHIACCIAI”, uno spettacolo per i più piccoli che racconta l’effetto serra, per sensibilizzare i bambini (ma anche gli adulti!) sui problemi climatici del nostro pianeta.

COSA RACCONTA LO SPETTACOLO: Il Capi e l’Assistente, con l’aiuto dei loro amici a cartoni animati, raccontano perché la temperatura del nostro pianeta si stia alzando, quali siano i problemi che ne derivano, e in che modo tutti noi possiamo porvi rimedio, nei comportamento di tutti i giorni, adottando comportamenti virtuosi.

Protagonista dello spettacolo è un pupazzo di neve, costruito al Polo da tre giovani Eschimesi, che… si sta sciogliendo!

Come fare per salvarlo?

Ogni sforzo dei tre ragazzi sembra vano, fino a quando il Vecchio Saggio dei Ghiacci chiarisce loro che cosa stia davvero accadendo.

“Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai”, realizzato con la consulenza di UNESCO, fa riflettere sulla considerazione che raggiungere nel 2030 un impatto climatico zero non possa essere solo un’opzione, ma la reale necessità per ognuno di noi, come dimostrano, i recenti fatti di cronaca.

Le informazioni sempre aggiornate sulla rassegna si possono trovare sulla pagina Facebook del Sant’Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro) oppure sul sito LIVE.ALCUNI.IT https://live.alcuni.it/

Costo: entrata € 6 | gratuito sotto i 3 anni | sono disponibili abbonamenti da 5 e 10 ingressi al costo di € 27,50 e € 50. Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare anche per l’ingresso di amici e parenti.

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30 | domenica dalle 15 alle 17,30.