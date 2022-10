Al Teatro Sant'Anna lo spettacolo "La Bella Addormentata"

Nuovo appuntamento con il teatro per bambini e famiglia domenica 23 ottobre alle 16,30 al Teatro Sant’Anna con lo spettacolo “La Bella Addormentata?”, della compagnia Proscenio Teatro, per la regia di Marco Renzi. L’allestimento vede in scena due attori, accompagnati da pupazzi animati, e con il contributo indispensabile del giovane pubblico, ed è liberamente tratto da La Bella Addormentata nel Bosco nelle versioni dei Fratelli Grimm e di Charles Perrault.

COSA RACCONTA LO SPETTACOLO – Il Teatro diventa per l'occasione un Museo dedicato alla raccolta di materiali inerenti il patrimonio delle favole e fiabe più conosciute di ogni tempo, da “Pinocchio” al “Il Gatto con Gli Stivali”. da “Raperonzolo” a “La Bella Addormentata nel Bosco”. All'ingresso il pubblico riceverà un volantino con le istruzioni sul comportamento da tenere in questo luogo speciale, per prima cosa si dovrà parlare sottovoce per non disturbare il sonno della protagonista che sta ancora dormendo e non si sa per quanti anni ancora continuerà a farlo. Tutti attendono il famoso Principe che dovrà svegliarla e che potrebbe arrivare da un giorno all'altro…

Nel frattempo, due addetti del Museo illustrano i reperti conservati: la corona del Re e della Regina, le pietre del vecchio castello, monili, abiti e ovviamente il pezzo forte della collezione, il regale letto dove la bella Principessa sta ancora dormendo in attesa del Principe. Mentre il pubblico ascolta il racconto della vicenda, la Principessa nel letto inizia a muoversi, e questo darà origine ad una serie di divertenti situazioni tutte da vivere, in un grande gioco che coinvolge tutti, pubblico, attori, sedie e teatro.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO: Per Halloween è stata prevista una doppia replica, anche in serale, dello spettacolo “Hansel e Gretel”, con Polpetta e Caramella, domenica 30 ottobre alle 16,30 e lunedì 31 ottobre alle 20,30.

Costo: entrata € 6 | gratuito sotto i 3 anni | sono disponibili abbonamenti da 5 e 10 ingressi al costo di € 27,50 e € 50. Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare anche per l’ingresso di amici e parenti. Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30 | domenica dalle 15 alle 17,30.

Informazioni sempre aggiornate sulla rassegna sulla pagina FB del Sant’Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro) oppure sul sito live.alcuni.it .