Al Teatro Sant'Anna arriva lo spettacolo "Canto di Natale"

Il nuovo appuntamento del cartellone dedicato alle famiglie del Teatro Sant’Anna, domenica 4 dicembre alle 16:30, è con “CANTO DI NATALE, ovvero il fantasma di Natale”, messo in scena dalla compagnia Carro Navalis, per la regia di Enrico Vanzella, una divertente trasposizione teatrale del famoso testo di Charles Dickens.

A Natale sono tutti più buoni tranne una persona: Scrooge de Bisognosi, mercante e costruttore veneziano che odia tutto e tutti… Ma anche per lui è arrivato il momento di fare i conti con il destino, di rivedere la sua vita, per non finire i suoi giorni solo e compatito. Nella notte più magica dell’anno incontrerà nel suo cantiere uno spirito e tre fantasmi: cosa gli accadrà in questo luogo infestato dagli spiriti? Di certo un grande spavento, ma cambierà: tutti possono cambiare, si sa “…o forse no”, non resta che scoprirlo vedendo lo spettacolo.

Prendendo spunto dalla tradizione del teatro popolare e di commedia veneto, lo spettacolo diventa un modo per riflettere sul mondo, su noi stessi e sul nostro futuro. Due attori e un attore musicista faranno da sfondo a questo racconto fantastico che unisce al gusto del racconto gotico l’impegno nella lotta alla povertà, tra lazzi tipici della commedia dell'arte unito al teatro di figura e ai burattini. Spettacolo per tutti ma soprattutto per i bambini che potranno divertirsi riscoprendo un classico della letteratura, il teatro di tradizione e una moralità sulla falsariga delle sacre rappresentazioni medievali per la semplice simbolicità religiosa e l'aspetto melodrammatico.

Domenica 11 dicembre la rassegna continua con lo spettacolo “PI… PI… PINOCCHIO”, della compagnia umbra Tieffeu.

Costo: entrata € 6 | gratuito sotto i 3 anni | sono disponibili abbonamenti da 5 e 10 ingressi al costo di € 27,50 e € 50. Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare anche per l’ingresso di amici e parenti.

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30 | domenica dalle 15 alle 17,30.

Informazioni sempre aggiornate sulla rassegna sulla pagina FB del Sant’Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro) oppure sul sito live.alcuni.it