Al Teatro Sant’Anna torna il 21° Festival Gospel

Dopo il ritorno della rassegna “Satira Invece” che si è appena conclusa e che è stata applauditissima dal pubblico, dopo 3 anni al Teatro Sant’Anna torna in grande stile anche il 21° Festival Gospel, che propone fantastici concerti di musicisti d’oltreoceano, oltre a una serata speciale con un gruppo di cantanti veneti. Il 15 – 20 – 22 – 29 dicembre 2019 sono le date che gli amanti del Gospel non mancheranno di segnare sul calendario. Quattro concerti irrinunciabili con una selezione delle migliori formazioni statunitensi e internazionali. A queste date si aggiunge l’evento speciale “Fiore di azzurra Notte”, che il gruppo AmicAnticA propone martedì 27 dicembre. Dopo la pausa causata dalla pandemia Gli Alcuni riprendono dunque la bella tradizione dei concerti gospel, proposti da grandi ensemble che con la loro musica sanno regalare calore ed emozione, arricchendo ed entusiasmando le serate del periodo natalizio. La rassegna è ideata e organizzata dal Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione del Veneto e del Comune di Treviso.

TUTTI I CONCERTI INIZIANO ALLE ORE 21

PREVENDITE presso il Teatro Sant’Anna (lun./ven. ore 15-18,30), al Parco degli Alberi Parlanti (sab./dom. ore 10-12) e online su liveticket (https://www.liveticket.it/)

BIGLIETTO INTERO € 15,00 – RIDOTTO € 13 (under 10 e over 70)

ABBONAMENTO per 2 concerti a scelta € 25 (solo acquisto in Teatro e al Parco)

BIGLIETTO UNICO PER EVENTO SPECIALE DEL 27 DIC. € 8 (solo acquisto in Teatro e al Parco)

Giov. 15 dicembre – MICHAEL BROWN & F.O.C.U.S. GOSPEL SINGERS

Il giorno di Natale 1997 segna la nascita dei “F.O.C.U.S. Sound of Victory” (Follower of Christ Upholding Standards) sotto la guida di Wayne Ravenell, che ne fa uno dei migliori gruppi gospel della città di Charleston (South Carolina).

Lo stile del gruppo è diverso da gospel tradizionale, nondimeno raccoglie un grande favore del pubblico, tanto da venir richiesto come supporto ai più famosi artisti e gruppi gospel del periodo.

Nel 2005 Michael Brown prende la guida del gruppo. Nel 2015 i FOCUS prendono parte al “Concerto Gospel di Natale” all’Auditorium della Conciliazione di Roma, trasmesso da Canale 5, condividendo il palco con artisti internazionali, tra cui Anastacia, Angélique Kidjo, Riccardo Cocciante, Lola Pontes… L’ensemble dai toni vivaci intende comporre musica per Dio attraverso un radicale e innovativo modo di pregare, un reale esempio per tutti.

Mart. 20 dicembre – GOSPEL VOICES FAMILY

Gospel Voices Family è un progetto nato nel 2018 con la direzione artistica del pianista e tastierista italiano Dario Dal Molin con un gruppo di talentuosi cantanti di origine Afroamericana e Africana. Con la loro autenticità e unicità i Gospel Voices Family trasportano gli spettatori in una suggestiva esperienza che permette di vivere l’emozione di una vera messa Gospel afroamericana, con un repertorio che spazia dalle antiche “work songs” e “spiritual” del gospel classico, ai canti natalizi fino alle dinamiche contaminazioni derivate dalla musica hip hop del Gospel contemporaneo. La vera originalità del progetto sta nel fatto che ogni vocalist coinvolto nella performance possiede anni di esperienza nel mondo della coralità Gospel: l’ensemble vocale è composto non da coristi ma da un coro di solisti, che abbinano ricche armonizzazioni corali ad armonie vivaci e originali.

Giov. 22 dicembre – GOSPEL TIMES

Alcuni brani musicali, come alcuni profumi o sapori, sono capaci di proiettarci indietro nel tempo per farci ricordare e rivivere le emozioni del passato. Un passato che ci porta lontano nel sud, nelle piantagioni di cotone negli Stati Uniti, dove il canto accompagnava spesso i neri durante il giorno di lavoro per alleviare la fatica. Quei canti erano, tutto sommato, una rielaborazione in chiave cristiana della musica rituale africana. Grazie a Thomas A. Dorsey e il suo sforzo, questa musica viene modernizzata dagli antichi moduli espressivi senza tradire la vecchia tradizione. Uno sforzo che si sostanzia con la creazione di un nuovo genere: il Gospel.

Gospel Times nasce proprio per rievocare quelle sensazioni, ricordi e atmosfere lontane, ricreando l’anima della musica gospel.

Il gruppo nasce nel 2005 dalla profonda passione per la musica gospel, con professionisti d’altissimo livello che riescono a trasmettere il vero “sound” gospel.

L’intento del gruppo è quello di condividere la musica gospel in un viaggio attraverso sapori e atmosfere dalle mille sfumature: le differenti esperienze artistiche dei componenti permettono un fondersi di colori dalla coinvolgente personalità. Un repertorio ricco di gospel “spirituals” e “traditional” interpretati da voci statunitensi ed inglesi straordinarie, dalle doti vocali della leader Joyce E. Yuille, Kenn Bailey, Julia St. Louis, Desiree De Silva, Luca Brighi, accompagnati dal fantasioso pianista Michele Bonivento.

Mart. 27 dicembre – AMICANTICA

Il Gruppo AmicAnticA, formato da voci liriche soliste diplomate presso i Conservatori del Veneto, presenta “Fiore di azzurra Notte” La magia del Natale tra musica e poesia, un intreccio di suggestioni sul tema del Natale. La penna ispirata e mai scontata della poetessa Lucia Bigarello sorprende dipingendo atmosfere raffinate e di grande spessore introspettivo che alterna con maestria a sguardi incantati e privi di paure che solo i bambini hanno. I racconti si alterneranno a scene musicali, brani celebri tratti dal repertorio natalizio ("White Christmas", "O Tannenbaum", "O Holy Night", "Sweet Little Jesus Boy"…) verranno accostati ad alcuni inediti composti dal M° Massimiliano Bigazzi.

La mise en scene prevede l'intervento di cinque voci liriche soliste, due voci narranti e un pianoforte.

Interpreti: Beatrice Bavaresco soprano, Erica Zulikha Benato mezzosoprano, Anna Manfio soprano e voce narrante, Stefania Fugolo soprano, Alessandro Colombo Scarmin basso e voce narrante, Massimiliano Bigazzi pianista e compositore.

Giov. 29 dicembre – JOYFUL!

I Joyful iniziano a portare New Orleans in tutto il mondo nel 1980. Un gruppo di fantastici musicisti dallo stile soul e R&B che non solo cantano egregiamente ma si esibiscono in pezzi originali come nei classici dallo stile R&B di natura spirituale. I loro arrangiamenti dei brani gospel tradizionali sono così freschi e contemporanei che raccolgono fans di tutte le età.

La formazione è composta da alcuni fra i migliori cantanti provenienti da gruppi e corali gospel delle chiese battiste di New Orleans.

Dopo il debutto in casa al New Orleans Jazz and Heritage Festival i Joyful si esibiscono in numerosi festival musicali negli Stati Uniti e iniziano le tournée in Europa. Nei primi anni Novanta i Jouyful sono il gruppo favorito delle scene hollywoodiane, si esibiscono regolarmente al R&B Live (uno dei prestigiosi club californiani), lavorano con gli Earth, Wind & Fire e in club, locali e cattedrali da New York ad Atene, passando per Italia, Svizzera e Polonia…

Una esplosiva e coinvolgente band di 7 elementi che si esibisce sempre al massimo; grazie a una vibrante potenza vocale e interpretativa riescono a trasmettere grande energia e gioia attraverso la dirompente vocalità e gestualità, il loro punto di massima espressività.