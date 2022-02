Al Teatro Sant'Anna arriva “La figlia di Robin Hood”

Domenica 27 febbraio alle 16,30 al Teatro Sant’Anna ritornano le amatissime attrici Laura Feltrin e Margherita Re - il travolgente duo Polpetta e Caramella - e si presentano sul palco con la prima replica nazionale dello spettacolo “La figlia di Robin Hood” (la regia è di Sergio Manfio). Insieme alle due attrici ci sono i grandi pupazzi dei Cuccioli che, come al solito, interagiscono con loro e con i bambini del pubblico, e non mancheranno tante musiche e canzoni da cantare e ballare tutti insieme. Lo spettacolo viene rappresentato anche lunedì 28 febbraio per festeggiare il Carnevale, e anche in questo caso i bambini sono invitati a partecipare indossando costumi colorati e il trucco sul viso.

COSA NARRA LO SPETTACOLO – Polpetta e Caramella spiegano ai Cuccioli che la leggenda di Robin Hood non si è conclusa con il valoroso arciere della foresta di Sherwood, ma è continuata con le imprese della figlia… La prima reazione del coniglio Cilindro è quella di non accettare che una ragazza possa essere un arciere. Le due attrici organizzano allora allora una gara di tiro con l’arco tra la gattina Olly e Cilindro… ed è proprio Olly a vincere la prova!

Naturalmente nello spettacolo non può mancare un moderno sceriffo di Nottingham che mette i bastoni tra le ruote ai protagonisti dello spettacolo. Ma i Cuccioli, insieme alle amiche Polpetta e Caramella, riusciranno a dare alla storia il giusto e lieto fine. La rappresentazione prende spunto dagli obiettivi dello sviluppo sostenibile, affrontando, tra gli altri, il tema della parità di genere (obiettivo 5 – parità di genere) oltre al tema della fame (obiettivo 2 – sconfiggere la fame), il diritto all’istruzione (obiettivo 4 – istruzione di qualità), il cambiamento climatico (obiettivo 13 – azione per il clima).

COSTO DEL BIGLIETTO: € 6 a persona.

TESSERE: 5 ingressi € 27,50 | 10 ingressi € 50. La tessera è utilizzabile per tutti gli spettacoli teatrali al Teatro Sant’Anna e al Parco degli Alberi Parlanti nella stagione 2021/2022.

- Tutti gli spettatori sopra i 12 anni dovranno essere muniti di Green Pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2 per tutto il tempo di permanenza nel teatro. Non è possibile consumare cibo e bevande all’interno del teatro.