Al Teatro Sant'Anna arriva “L’isola del tesoro”

Domenica 6 marzo alle ore 17 (nuovo orario di inizio spettacoli a partire da questa settimana) al Teatro Sant’Anna sale sul palco la compagnia teatrale milanese Teatro Gioco Fiaba con “L’isola del tesoro”, testo e regia di Luca Ciancia. Liberamente tratto dal capolavoro di Stevenson, lo spettacolo ci porta a vivere un’avventura sui mari, in una fantastica caccia al tesoro, in cui il giovane Jim affronta con coraggio la sfida dei pirati Long John Silver e Cane Nero.

Entrato in possesso della mappa del capitano Flint, il ragazzo si imbarca alla volta della misteriosa isola. Ma il suo viaggio non sarà così semplice: sull’isola, infatti, Flint ha lasciato un altro pirata ormai folle a guardia del tesoro e poi ci sono trabocchetti, trappole, scheletri e false indicazioni. La scena diventa ora locanda, ora tolda di nave, ora isola, dove con una bella invenzione scenica viene tenuto in vita anche il mitico Capitano Flint. Lo spettacolo, adatto ai bambini e anche ai più grandicelli, risulta una godibile e intelligente trasposizione di uno dei testi apparentemente più semplici ma in realtà più complessi della letteratura inglese.

COSTO DEL BIGLIETTO: € 6 a persona.

TESSERE: 5 ingressi € 27,50 | 10 ingressi € 50. La tessera è utilizzabile per tutti gli spettacoli teatrali al Teatro Sant’Anna e al Parco degli Alberi Parlanti nella stagione 2021/2022.

- Tutti gli spettatori sopra i 12 anni dovranno essere muniti di Green Pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2 per tutto il tempo di permanenza nel teatro. Non è possibile consumare cibo e bevande all’interno del teatro.

- Domenica 13 marzo la rassegna prosegue con “ROSSO COME CAPPUCCETTO ROSSO”, de Gli Alcuni con Polpetta e Caramella.