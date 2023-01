Al Teatro Sant'Anna "Lo strano pranzo di Hansel e Gretel"

Domenica 22 gennaio alle 16,30 al Teatro Sant’Anna ad allietare la domenica pomeriggio dei più piccini sarà la bravissima Lucia Osellieri, della compagnia teatrale La casa degli gnomi. La Osellieri, insieme ai suoi burattini e pupazzi, presenterà “LO STRANO PRANZO DI HANSEL E GRETEL”, uno spettacolo adatto a partire dai 3 anni che si inserisce nel cartellone di “Una fetta di teatro”.

LO SPETTACOLO: La celeberrima fiaba di “Hansel e Gretel” viene proposta da La casa degli gnomi in una versione scoppiettante che utilizza varie tecniche del teatro di figura: burattini, pupazzi animati, teatro-gonna. La baracca girevole è la casa dei genitori ma diventa anche la casa della strega, in un gioco di trasformazioni che coinvolge il pubblico fino al lieto fine della storia. Ancora una volta il teatro dei burattini, il teatro di figura, è una piccola magia, con la forza che ha nel coinvolgere i bambini e proiettarli nelle emozioni primarie, il bene e il male, con caratteri netti e ben delineati, dove è facile identificarsi.

In scena c’è la brava Lucia Osellieri, che non si discosta dalla celebre fiaba dei Fratelli Grimm: quella che porta in scena è la storia dell’evoluzione del bambino che deve imparare a camminare da solo nella vita, nel bosco-foresta, ed è solo quando avrà fatto questa crescita che troverà tesori e ricchezze… con il messaggio finale che tutti possiamo smarrirci nei sentieri che le fiabe ci offrono e trovare scrigni pieni di perle.

- Domenica 29 gennaio tocca a Proscenio Teatro, che presenterà “LA FAVOLOSA STORIA DEL GUERIN MESCHINO”.

Le informazioni sempre aggiornate sulla rassegna si possono trovare sulla pagina fb del Sant’Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro) oppure sul sito LIVE.ALCUNI.IT https://live.alcuni.it/

Costo: entrata € 6 | gratuito sotto i 3 anni | sono disponibili abbonamenti da 5 e 10 ingressi al costo di € 27,50 e € 50. Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare anche per l’ingresso di amici e parenti.

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30 | domenica dalle 15 alle 17,30.