Al Teatro Sant'Anna arrivo lo spettacolo "Mostriciattoli"

Quando Dal 20/11/2022 al 20/11/2022 Orario non disponibile

Nuovo divertente appuntamento con gli spettacoli per le famiglie di “Una fetta di teatro”: domenica 20 novembre alle 16,30 al Teatro Sant’Anna la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro presenta “MOSTRICIATTOLI”, di e con Vania Pucci e i disegni realizzati dal vivo e l’elaborazione delle immagini multimediali di Ines Cattabriga. Quello di domenica è un graditissimo ritorno a Treviso per la compagnia toscana, che riscuote sempre un bel successo di pubblico nelle rassegne organizzate da Gli Alcuni grazie all’originalità della messa in scena e al coinvolgimento che riesce a creare tra i bambini.

Cosa racconta lo spettacolo: Olmo è un bambino che vuol essere grande ma tutti lo considerano piccolo. Uffa, pensa Olmo, io sono capace di fare tante cose: so andare all’avventura da solo, per esempio! Ma da un po’ di tempo le cose sono molto cambiate: da quando è arrivata Anna, la sorellina… Olmo è sicuro che sotto le sembianze della sorellina si nasconda un mostro, e troverà le prove! Anche l’inizio della scuola primaria è stato un bel cambiamento: e la maestra… forse anche lei è un mostro da smascherare! I mostri popolano tutta la casa, la scuola, la stanza di Olmo, fino a che un incontro fortunato lo porterà a dimenticare le sue paure.

Domenica 27 novembre c’è in cartellone lo spettacolo “Il folletto mangiasogni”, della compagnia Fratelli di Taglia.

Costo: entrata € 6 | gratuito sotto i 3 anni | sono disponibili abbonamenti da 5 e 10 ingressi al costo di € 27,50 e € 50. Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare anche per l’ingresso di amici e parenti.

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30 | domenica dalle 15 alle 17,30.

Informazioni sempre aggiornate sulla rassegna sulla pagina FB del Sant’Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro) oppure sul sito live.alcuni.it