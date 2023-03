Al Teatro Sant'Anna lo spettacolo "Dora la pesciolina d'oro"

Domenica 5 marzo alle 17 al Teatro Sant’Anna c’è l’atteso debutto – il primo – per la nuova coppia comica formata da Polpetta e Frollino, gli attori Tullia Dalle Carbonare e Simone Babetto (i protagonisti degli spettacoli per i più piccini del Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni) che portano in scena “DORA LA PESCIOLINA D’ORO”, per la regia di Sergio Manfio e Laura Fintina.

Lo spettacolo prende spunto dalla fiaba tradizionale “Il pesciolino d’oro” e propone agli spettatori una riflessione sui giochi delle bambine e delle bambine. Quali sono i loro desideri immediati, in che modo i loro desideri si “sgonfiano” di fronte a un nuovo gioco più pubblicizzato del precedente e, infine, il grande valore del giocare insieme tra pari e del giocare con i genitori.

LA STORIA: Cosa accadrebbe se nella famosa fiaba le parti si scambiassero? Se il vecchio pescatore Ivan, dopo aver catturato il pesciolino d’oro, raccontasse l’accaduto a sua figlia Anna Polina e a suo fratello Dimitri? In che cosa potrebbero differenziarsi i desideri di un ragazzo rispetto a quelli di una ragazza, se si trovassero di fronte a una pesciolina d’oro che può esaudire al massimo tre desideri?

I desideri partiranno da giocattoli sofisticati e dotati di automatismi… insomma giocattoli che “giocano da soli”, che alla lunga si riveleranno poco partecipati da parte dei due bambini, rendendoli semplici spettatori passivi e limitando la possibilità di fare anche un semplice gesto che non sia quello di decidere di spegnerlo. Ecco che allora il secondo desiderio va verso un giocattolo che si possa maneggiare e controllare. Per arrivare, infine, all’ultimo desiderio: Anna Polina chiederà a suo fratello Dimitri di giocare insieme a lui nella barca del padre Ivan, che racconterà loro una fiaba…

Costo: entrata € 6 | gratuito sotto i 3 anni | sono disponibili abbonamenti da 5 e 10 ingressi al costo di € 27,50 e € 50. Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare anche per l’ingresso di amici e parenti. Orari biglietteria: da lunedì a venerdì ore 15-18,30 | domenica ore 15 -17,30.