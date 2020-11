Il teatro si mostra, rinviata l'esposizione nel foyer del teatro Del Monaco

Visto che il nuovo Dpcm dovrebbe limitare ulteriormente l’accesso ai teatri e la fruizione di mostre ed esposizioni, il Teatro Stabile del Veneto ha annunciato in una nota ufficiale che l’apertura dell'esposizione "Il Teatro si mostra" nei teatri Verdi, Goldoni e Mario Del Monaco è stata posticipata a data da destinarsi. Qualora non fosse possibile aprire le porte dei foyer per visitare la mostra, il Teatro Stabile del Veneto proporrà uno speciale tour virtuale per condividere con il pubblico le opere in esposizione.

