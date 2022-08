Al Teatro Del Monaco arriva l'atteso concerto benefico "Tributo a Ennio Morricone"

Prezzo non disponibile

Una serata dedicata al Maestro Ennio Morricone con un programma che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera con un medley Spaghetti Western & Love Themes. Il concerto sarà interpretato dai Maestri Massimo Scattolin (chitarra) e Paolo Tagliamento (violino) con l’accompagnamento dell’orchestra Venice Dream Ensemble.

Come per gli altri eventi organizzati dalla Onlus “Ogni Giorno per Emma”, lo scopo è puramente benefico ed il netto ricavo sarà destinato al sostegno della ricerca medico-scientifica sull’atassia di Friedreich. I biglietti sono già disponibili su prenotazione telefonando ai seguenti numeri di cellulare: 3770990696; 3357758140; 3482745208.