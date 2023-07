Teatro Viaggiante: ecco gli spettacoli "Buffoni all’inferno" e "Nonnologo"

Dopo aver fatto tappa in provincia di Belluno, continua il percorso del Teatro Viaggiante, cartellone teatrale diffuso promosso da Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven e Regione del Veneto, che tra giugno e luglio toccherà ben 14 centri del Veneto per un totale di 28 spettacoli in programma. La rassegna itinerante arriva quindi nella Marca Trevigiana, più precisamente al Parco Arcobaleno di Mogliano Veneto, che martedì 4 e mercoledì 5 luglio alle 21.15 accoglierà gli spettacoli Buffoni all’inferno di Stivalaccio Teatro e Nonnologo. Goldoni, Pantalone e le terze età di Teatri del Terraglio, Bam!Bam! Teatro e Fucina Machiavelli.

Primo appuntamento martedì 4 luglio con Stivalaccio Teatro e Buffoni all’inferno, che condurrà gli spettatori in un viaggio, anche letterario, nella comicità di un tempo, attraverso i racconti dei tre attori protagonisti che, servendosi dell’arte buffonesca, daranno vita a un novello Decamerone teatrale che coniuga buffo e tragico. Matteo Cremon, Michele Mori e Stefano Rota, interpreti d’esperienza, da anni proiettati verso il teatro popolare e la Commedia dell’Arte, hanno accettato la sfida di scavare tra testi, racconti dimenticati e tradizioni folcloristiche mettendo in scena uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico con battute, scherzi e improvvisazioni, trascinandolo, tra le risate, nel cuore dell’inferno.

La sera successiva, mercoledì 5 luglio, il palco del Teatro Viaggiante ospiterà il debutto di Nonnologo. Goldoni, Pantalone e le terze età, nuovissima co-produzione di Teatri del Terraglio, Bam!Bam! Teatro e Fucina Machiavelli. Lo spettacolo, interpretato da Matteo Spiazzi e Roberto Macchi, si presenta come un monologo di Pantalone, nonno ad honorem di tutti, strutturato attraverso il racconto di qualche episodio della vita di Goldoni e la memoria collettiva dei tanti nonni dei giorni nostri. Ad ispirare la scrittura – come spiega il regista Lorenzo Bassotto, che ha curato anche la drammaturgia – sono alcuni eventi tratti dalle Memorie di Carlo Goldoni, filtrati attraverso una visione contemporanea del passare del tempo e di come vive la società odierna l’invecchiamento. Attraverso la narrazione di Pantalone, uno dei “vecchi” più rappresentati nel teatro della tradizione italiana, la cui parola è ascoltata e rispettata, rivivrà non solo la memoria del commediografo veneziano, ma anche le memorie dei diversi Pantaloni/anziani che popolano le nostre città.

Gli spettacoli in programma nella rassegna diffusa sono stati selezionati attraverso un bando lanciato a marzo 2022 da TSV-Teatro Nazionale ed Arteven e aperto alle imprese teatrali del territorio. Delle quasi 70 proposte pervenute, 14 sono state selezionate per entrare a far parte del progetto Il Teatro Viaggiante, che dal 13 giugno al 29 luglio 2023 porterà in altrettante città e cittadine del Veneto nuove proposte. Ogni comune coinvolto, due per ciascuna delle 7 province, accoglierà quindi due diversi spettacoli per un totale di 28 appuntamenti. Un cartellone diffuso nel territorio che non sarebbe stato possibile senza il sostegno di Intesa Sanpaolo, sponsor della rassegna itinerante.

Ingresso libero, con prenotazione consigliata sul sito myarteven.it tramite il portale Eventbrite.