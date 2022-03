Dio salvi le regine, spettacolo contro i femminicidi a Gaiarine

Spettacolo nato durante il lockdown e portato ora in scena dalla compagnia teatrale di sole donne, "God save the queens" è una carrellata di monologhi dove le protagoniste, vittime di femminicidio, avranno la possibilità di raccontare la loro vita in un immaginario post mortem. Brani drammatici, crudi, violenti in un crescendo di forti emozioni che coinvolgono e lasciano con il fiato sospeso lo spettatore dal primo istante.

I brani sono tutti ispirati da fatti di cronaca realmente avvenuti in Italia o nel mondo perché, dicono le Queens, la violenza sulle donne attraversa ogni strato o livello sociale. «Vogliamo accendere un faro sulla violenza e scardinare il luogo comune "te la sei cercata." Non mancano un pizzico di ironia e di fascino altrimenti che donne sarebbero? Per rendere lo spettacolo più piacevole e per "riprendere fiato" ci sarà la band Behind the hand con pezzi di musica rock suonati rigorosamente dal vivo.