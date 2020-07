Teatro sotto le stelle, Fabrizio Paladin va in scena a Ponzano Veneto

Dopo il difficile periodo del lockdown, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Ponzano Veneto, d'intesa e in collaborazione con le associazioni del territorio,ha voluto offrire varie opportunità culturali e di svago per bambini, ragazzi e adulti, attraverso attività manuali, corsi e laboratori "En plein air" nel giardino della biblioteca comunale.

Le varie attività organizzate per tutto il mese di luglio, e che continueranno fino alla prima metà di agosto, sono state avviate grazie al contributo prezioso di tante associazioni del territorio. Sono stati realizzati corsi di avvicinamento alle arti visive, disegno e pittura con l'associazione Arteficiolinea, laboratori di avvicinamento alla danza e yoga con l'associazione Artificio Danza, laboratori di ricamo grazie all'associazione Milo Burlini, corsi di avvicinamento alla dama attraverso l'associazione Avis Ponzano, laboratori di avvicinamento al canto corale con l'associaizione Coro Incanto, letture animate per bambini e adulti curate dal gruppo Letture sPaesate e dal gruppo lettura della biblioteca comunale. Le varie attività hanno ottenuto un buon successo di partecipazione e gradimento, valorizzando il lavoro di tutte le parti che si sono messe in gioco. Il programma "En Plein Air sotto le stelle", ha previsto e prevede inoltre serate di spettacoli teatrali, attraverso la rassegna "Teatro sotto le stelle", organizzata in collaborazione con il gruppo teatrale "La Compagnia stabile del Leonardo", serate di cinema con proiezione di film per bambini e adulti da parte dell'Arci di Treviso, serate musicali a cura dell'Associazione Spazio Musica e dell'Associazione Ferdinando Sebastiani.

Venerdì 31 luglio, ci sarà un nuovo spettacolo teatrale con un ospite d'eccezione: Fabrizio Paladin. Il vulcanico attore, regista, cantautore intratterrà il pubblico con lo spettacolo per adulti "Dr. Jekyll & Mr. Hyde, The strange show" .Scopriremo insieme quanto "The strange show" possa essere paurosamente eccitante e brillantemente divertente. Le serate di "Cinema sotto le stelle" si svolgeranno il 3 agosto con la proiezione di un film d'animazione per bambini "Wonder Park" e Lunedi 10 agosto con la proiezione di Bohemian Rhapsody, film per adulti. Venerdi 7 agosto i giovani musicisti di Ensemble Jardin de Musique si esibiranno in un concerto di musica classica e pop. Il concerto invece che era previsto per il 24 luglio a cura di Spazio Musica, a causa maltempo, è stato rinviato a data da destinarsi. Tutti gli spettacoli sono gratuiti e si terranno nel parco di Villa Serena alle ore 21.15. E' gradita la prenotazione al numero di telefono 0422960332 o all'indirizzo email: biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it