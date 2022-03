Il Gruppo Rinascita festeggia 53 anni di teatro con "Sior Todero Brontolon"

Il Gruppo Teatro d'Arte “Rinascita” di Paese, nato nel 1969 e aderente fin dall'inizio alla F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori), è pronto a festeggiare i suoi primi 53 anni di attività. Lunedì 21 marzo, alle ore 20.30, la compagnia teatrale porterà in scena il "Sior Todero Brontolon" al cinema teatro Manzoni di Paese. I posti prenotabili sono esauriti, eventuali posti rimasti vuoti verranno riassegnati direttamente domani sera a partire dalle 20.15.

Dalla sua fondazione il Gruppo ha messo in scena più di 40 commedie. Senza disdegnare alcuni validi autori contemporanei, ha sempre privilegiato gli autori classici, tra cui Pirandello, Molière e, soprattutto, Carlo Goldoni, del quale ha rappresentato ben 16 commedie. Il Gruppo “Rinascita” ha effettuato finora quasi 1700 repliche delle sue commedie, recitando nei teatri grandi e piccoli del Veneto e dell'Italia centro-settentrionale, ottenendo sempre il gradimento degli organizzatori e del pubblico. Non pochi dei suoi spettacoli hanno avuto lo scopo di sostenere l'attività di associazioni impegnate nel campo della solidarietà e della beneficenza.

La commedia

"Sior Todero Brontolon" è incentrato sulle bizze e intemperanze del vecchio Todero, uomo dal carattere acido, bisbetico e avaro, che tiranneggia il figlio, la nuora, la nipote e la servitù di casa, senza accorgersi dei maneggi del suo fattore. Per ribadire la sua autorità di “paron dei fioi, de la nezza, dela dote, de la casa e de tuto”, vuole mandare a monte il matrimonio della nipote, combinato dalla nuora con un giovane dabbene, per darla in moglie al figlio del suo fattore, in modo da garantirsi gratuitamente la sua servitù per gli anni a venire. Il tristo proposito, però, andrà a monte grazie a una astuzia della nuora, supportata da una "siora" sua amica. La versione portata in scena dal Gruppo teatrale "Rinascita" è ormai un classico: uno spettacolo che sarà anche una bellissima occasione di festa in compagnia del pubblico. L'appuntamento è per lunedì sera.