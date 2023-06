In scena con noi: undici spettacoli teatrali per l'estate a Castelfranco Veneto

Il coordinamento del Volontariato della Castellana, in collaborazione con i comitati di quartiere e frazione e il patrocinio del Comune di Castelfranco Veneto, ha organizzato la seconda edizione della rassegna teatrale "In scena con noi" con ben 11 spettacoli in programma da giugno ad agosto. Sabato scorso, 3 giugno, è andato in scena il primo appuntamento della rassegna al quartiere Due Mulini. Mattatore della serata Gigi Mardegan che, con l'associazione "Satiro Teatro", ha presentato al pubblico lo spettacolo "Diese franchi de aqua de spasemo" per la regia di Roberto Cuppone. Lo spettacolo è stato il primo di una lunga rassegna che proseguirà già il prossimo fine settimana con ben due appuntamenti il 9 e 10 giugno. Risate assicurate e ampio spazio al teatro in lingua veneta con, a inizio luglio, un'incursione nel cabaret. L'ingresso a tutti gli spettacoli della rassegna sarà libero ma con offerta responsabile che sarà devoluta a vari progetti di solidarietà. Per ulteriori informazioni sugli spettacoli i numeri da contattare sono: 0423724108 e 3386851619.

