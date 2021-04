Moby Prince, spettacolo teatrale per i trent'anni dalla tragedia

Sabato 10 aprile ricorre il trentesimo anniversario della tragedia del Moby Prince: il più grave incidente marittimo avvenuto nelle acque italiane, costato la vita a 140 persone, 5 delle quali erano di Biadene e 2 di Volpago del Montello.

L'assessorato alla Cultura, in collaborazione con l'associazione culturale "La Nave Europa", promuove lo spettacolo teatrale “M/T Moby Prince”, in diretta streaming sulla piattaforma Zoom sabato 10 aprile alle 20.30. «Vogliamo ricordare i nostri concittadini vittime di questa tragedia ancora senza colpevoli - dichiara l’assessore alla Cultura, Varaschin Debora - Una tragedia che tra le 140 vittime conta anche cinque montebellunesi e due volpaghesi a bordo del traghetto e diretti ad Oristano per il matrimonio della figlia dei coniugi Saccaro Ernestino e Antonietta Dal Tezzon in viaggio assieme al figlio Ivan, la nonna Maria Marcon e il cugino Pasquale Dal Zotto (tutti di Biadene) ed i coniugi Gino Guizzo e Giuseppina Martignago di Volpago. Ricordarli è nostro dovere e nostro compito è anche chiedere con fermezza che vengano date risposte ai familiari delle vittime. Per questo abbiamo deciso di patrocinare questo spettacolo, assieme agli altri Comuni che hanno visto nella tragedia la morte dei loro concittadini.” Lo spettacolo sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Zoom iscrivendosi al seguente link.

I fatti

La notte del 10 aprile 1991, nella rada del porto di Livorno, la petroliera Agip Abruzzo e il traghetto Moby Prince entrarono in collisione causando un incendio che provocò la morte dei 140 passeggeri del traghetto, tutti, escluso un unico superstite. Da allora, nonostante tre processi e le numerose indagini, le dinamiche e la causa dell’incidente non sono state ancora chiarite. I familiari delle vittime del Moby Prince si sono costituiti in due associazioni, entrambe continuano a chiedere che sia fatta luce su quanto è successo. Nel 2014 è stata creata una Commissione parlamentare d’inchiesta che ha smontato tutte le verità emerse dai processi passando ora la responsabilità di dare risposte ai familiari alla Magistratura.

Lo spettacolo

“M/T Moby Prince” è scritto e diretto da Francesco Gerardi e Marta Pettinari, prodotto da La Nave Europa e distribuito da Grufo e Grufo. Ha debuttato a Livorno il 28 ottobre 2006 ed è stato rappresentato per sei stagioni consecutive nei principali teatri italiani. In una serie di monologhi alternati a materiali d’archivio e ricostruzioni in 3D, i due attori protagonisti mettono in scena i ricordi dei testimoni e i documenti ufficiali. Un atto unico che intreccia il racconto di quanto è accaduto con la fase processuale e le sue contraddizioni, approfondendo le ipotesi di responsabilità e gli aspetti ancora da chiarire. Uno spettacolo di impegno civile che porta lo spettatore a riflettere sui motivi per cui la morte di 140 persone rimane ancora senza colpevole. Lo spettacolo sarà visibile in streaming sulla piattaforma Zoom sabato 10 aprile alle 20.30. Interverrà Marta Pettinari dell'associazione culturale La Nave Europa, autrice e attrice dello spettacolo; sarà inoltre trasmesso un intervento video registrato lo scorso ottobre con Loris Rispoli presidente dell'associazione "140" familiari vittime Moby Prince. Al termine della visione del video dello spettacolo si tornerà in diretta per un intervento finale della dottoressa Pettinari che informerà sui risultati della recente Commissione Parlamentare di inchiesta sulla vicenda e sarà anche a disposizione per rispondere alle domande del pubblico.